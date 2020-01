Tři Piráti chtějí ke kormidlu. Bartoš se cítí ve formě, Ferjenčík nabízí různorodost, Pikal zkušenosti

Stávající předseda Pirátské strany Ivan Bartoš bude svůj post obhajovat už poněkolikáté. Svůj přínos obhajuje tím, že když byl předsedou, strana soustavně rostla. „V současné chvíli je moje pokračování v pozici pro stranu nejvýhodnější. Proto jsem rád, že mám vyzyvatele, a doufám, že ve volbě zvítězím,“ řekl Bartoš.

„Ivan je favorit, a kdybych říkal něco jiného, tak jsem spadnul z Marsu,“ reaguje vyzyvatel Mikuláš Ferjenčík a odmítá, že by ve volbě byl pouze do počtu. „Lidi, kteří nás do volby poslali, si zaslouží nějakou reakci. Velmi pečlivě jsem to zvažoval,“ doplňuje. Pro kandidaturu na šéfa strany se rozhodl poté, co ho nominovali jeho kolegové v domovském Pardubickém kraji.

Důvěrou krajských sdružení a členské základny svoje ucházení se o předsednický post zdůvodňuje i poslanec a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. „Já do volby jdu s tím, abych nabídl straně své předchozí zkušenosti. Vidím ji tak, že strana se musí rozhodnout, jak chce další roky řešit svoje fungování,“ uvažuje.

Přiznává ovšem, že na Bartošově předsednictví se chyby hledají jen těžko. Podle Pikala se ale vedení strany nepodařilo rozdělit práci mezi členskou základnu, přičemž předsednictvo zavaluje běžná provozní agenda.

„Hlavní Ivanova slabina je, že je jenom jeden. Myslím, že je potřeba, aby strana měla víc lidí, které zná veřejnost, aby byla schopna oslovovat různé skupiny lidí,“ dodává Ferjenčík. Je podle něj potřeba pěstovat různorodost osobností.

Bartoš bude po volbách ministrem, věří Ferjenčík

Poslanec Ferjenčík také míní, že předsednický post je vyčerpávající profesí. „Myslím, že je dobré, když si lidi, kteří jsou ve funkcích zavaleni každodenním provozem, dají nějakou pauzu, aby měli větší nadhled,“ říká. Bartoš podle něj navíc bude po příštích sněmovních volbách ministrem, což bude ještě náročnější.

„Práce v politice je náročná, ale nemyslím si, že bych nebyl ve formě, ba naopak,“ upozorňuje současný šéf Pirátů. Z funkce předsedy už v minulosti kvůli únavě odešel. Stáhl se po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, tehdy ale prý strana fungovala v jiném režimu. „Tenkrát jsme ve dvou lidech objížděli tři měsíce celou republiku,“ vysvětluje Bartoš.

Zdůrazňuje, že předseda Pirátů musí v příštím funkčním období stranu připravit na dvě důležité volby: krajské a parlamentní. „Je to tlak na vzdělávání členů pirátské strany a přesun kompetencí do krajů, kde chceme uspět. Potřebujeme neustále pracovat a zdokonalovat naše politiky ve znalostech praktických i dalších,“ nastiňuje své plány, pokud na víkendovém fóru v Ostravě uspěje.