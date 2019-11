Třetina Česka bude žít v roce 2070 v Praze a Středočeském kraji, predikují statistici

Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ uvádí, že vnitřním stěhováním v budoucnu pravděpodobně posílí Středočeský kraj, který by tímto způsobem měl získat do konce roku 2070 téměř 400 tisíc obyvatel. Celkově by v kraji mělo přibýt bezmála půl milionu lidí, populace středních Čech tedy vzroste o více než třetinu.

„Počet obyvatel Prahy by se měl zvýšit o 31 procent, tedy o více než 410 tisíc na 1,72 milionu. Bydliště v těchto dvou krajích by tak mohla v budoucnu mít až jedna třetina obyvatel Česka, když aktuálně je to čtvrtina,“ doplňuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.