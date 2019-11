Je to pod lidskou úroveň. Chcete ohrozit naši bezpečnost. Šojdrová a Veselý se přou o syrské sirotky

Ministr vnitra se podle jejích slov nechce setkat ani s ní, ani s občanskou veřejností, která nabízí pomoc. „Přestaňme se na to dívat tak, že to udělají ti druzí. Vím z řeckého ministerstva vnitra, že někteří odpověděli pozitivně. Ze všech zemí EU odmítla usnesením vlády přijmout uprchlíky snad jen Česká republika,“ konstatuje Šojdrová a připomíná, že Česko v minulosti udělilo azyl nelegálně příchozím dospělým.

Michaela Šojdrová vyzývá Jana Hamáčka, aby zveřejnil dopis řeckého ministra vnitra. „To, co tady slyším, je hrubá lež. V dopise se nehovoří o sedmnáctiletých teenagerech. V dopise je prosba o dobrovolnou solidaritu. My jsme odmítli kvóty, ale nechceme ani dobrovolnou solidaritu,“ namítá europoslankyně za KDU-ČSL.

Podle Veselého je Česko schopné postarat se o sirotky pod podmínkou, že Řekové najdou čtyřicet syrských dětí mladších deseti let. Většina dětí je ale starších čtrnácti let, upozorňuje poslanec.

„Řecko nespolupracuje. Řecko obecně napíše ‚Přijměte je a my vám je tam pošleme'. Tak to přeci nejde. Každá země chce udržet svoji bezpečnost, a pokud by řecká strana řekla, že má čtyřicet dětí bez doprovodu do deseti let, jsme připraveni je přijmout. Paní europoslankyně dodala seznam, kde jsou dvě takové děti,“ oponuje místopředseda poslaneckého klubu sociálních demokratů s tím, že zmíněné děti už v Řecku jsou v rodině a chodí do školy.

„Chtěla bych vidět odpověď, že tyto dvě děti, které mi seděly na klíně, už jsou dnes v rodině. Bohužel nemám důvěru k panu ministrovi. Řekl, že chceme dobrovolnou solidaritu. Teď ji můžeme ukázat,“ vyzývá Šojdrová.