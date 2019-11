„Píši Vám ve velmi znepokojivé situaci…“ Řecko žádá Prahu o přijetí dětských běženců

Michalis Chryssochoidis, řecký ministr pro ochranu občanů, adresoval na počátku září dopis s žádostí o spolupráci ministru vnitra Janu Hamáčkovi i jeho resortním kolegům ze všech ostatních zemí Evropské unie.

„Píši Vám kvůli velmi znepokojivé situaci, ve které se nachází 2500 dětí bez doprovodu, které jsou v současnosti rozmístěné po různých uprchlických táborech v Řecku,“ cituje z listu Hlídací pes. „Potřebujeme jednat rychle, aby o tyto děti bylo postaráno, aby se zajistilo jejich bezpečí a zabránilo se jejich možnému zneužívání.“

Řecká vláda evropským partnerům – včetně Strakovy akademie – navrhuje i konkrétní počty dětí, které by podle ní mohli přijmout. V případě Česka by se mělo jednat o čtyřicet nezletilých, stejný počet navrhuje i Maďarsku, Polsku a Slovensku. Německo a Francie by podle řeckých představ měly přijmout po 350 dětech bez doprovodu.

Téma pro interpelace

České ministerstvo vnitra na dotaz HlídacíPes.org, zda dopis z Řecka v září obdrželo, případně jak na něj reagovalo, do vydání tohoto textu neodpovědělo. Hamáčka se na řeckou žádost chce při čtvrtečních interpelacích ve sněmovně zeptat předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Otázka pomoci dětským běžencům přitom v české politice nerezonuje poprvé. Počátkem týdne premiér Andrej Babiš informoval o konci českých snah na zřízení sirotčince pro syrské běžence. Podle Babiše totiž syrská strana odmítla pražský plán na podpůrný projekt.

Premiér iniciativou původně reagoval na výzvu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), aby Česko přijalo 50 syrských sirotků. Premiér chtěl podle svých slov také dokázat, že Česká republika zemi sužované válkou pomáhá, ačkoliv odmítla takzvané migrační kvóty.