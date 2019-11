Problém s bydlením nás sežere zevnitř, obává se primátor Hřib. Praha chystá návrh zákona

„Mělo by tam být zrušení daně z nabytí nemovitosti a snížení DPH u nových bytů. To by mělo být na 10 procent, jestli se nepletu,“ avizoval primátor Hřib. Protože je město Praha na úrovni kraje, má právo na zákonnou iniciativu, což znamená, že může navrhovat legislativní změny. Sazba daně z nabytí nemovitosti je v současnosti čtyři procenta z ceny nemovitosti a nakupující platí zároveň patnáctiprocentní DPH.

Pražský primátor je však zároveň skeptický, protože iniciativy na změny daňového zatížení při nákupu bytu už se tu v minulosti objevily ze strany poslaneckých klubů i senátorů, ale zůstaly nevyslyšeny. „Zásadní otázka je postoj vlády k této změně,“ poznamenal Hřib.

Dostupnost bydlení označuje za jeden z nejzásadnějších problémů. „Pokud se nám to nepodaří vyřešit, tak nás to doslova a do písmene sežere zevnitř. Protože tady nebude žádná perspektiva například pro mladé lidi, kteří se mohou stěhovat třeba i do zahraničí, kde tenhle problém není. A pak bude jen otázka času, kdy se na to chytnou nějací populisti, kteří budou nabízet nějaké jednoduché a v konečném důsledku špatné řešení,“ upozornil pražský primátor.

Ceny nových bytů v Praze podle údajů developerských firem na konci září dosáhly 106 713 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 podle statistik ceny stouply o 92 procent. Pokud jde o nájemní bydlení, podle analýzy firmy Deloitte průměrné tržní měsíční nájemné v Praze stouplo z 214 korun za metr čtvereční v prvním pololetí roku 2014 na 307 korun v polovině letošního roku.