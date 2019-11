Změna jednacího řádu by mohla omezit vystoupení poslanců. Útok na demokracii, zní z opozice

Český jednací řád připouští i podle předsedy sněmovního klubu Pirátů Jakuba Michálka poměrně značné obstrukce. „Nechci to stavět tak, že máme jasno, naopak, chceme přizvat experty na ústavní právo a parlamentní procedury,“ uvedl. I podle šéfa sněmovního klubu TOP 09 Miroslava Kalouska lze diskutovat o lecčems. „Ale zkracovat diskusní lhůtu, pro to bych nikdy nebyl,“ upozornil.

Diskuzi o tom, co je nebo není v rozporu s jednacím řádem sněmovny, vyvolala dlouhá jednání o daňovém balíčku. Během něj probíhaly desítky minut dlouhé projevy. Podle opozice věcná debata, koalice ale mluví o obstrukcích a chce tomu předcházet. Změnou jednacího řádu by mohli například omezit třeba čas vystoupení.

Podle šéfa ODS Petra Fialy by to byla další výhoda pro vládu. „Mně by to nevadilo, pokud bychom se ale dohodli na jiných věcech, kdyby se třeba projednávaly zákony v pořadí, v jakém byly předloženy,“ říká.

Schůzka zástupců stran nad možnými změnami by se mohla odehrát ještě do konce roku. Nová pravidla by se měla schválit tak, aby se jimi mohla řídit po volbách nová sněmovna.