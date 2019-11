Začíná stávka učitelů. Část škol zůstane zavřená

Odbory se pro vyhlášení stávky rozhodly minulý týden poté, co se Plaga s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodli na zvýšení tarifů učitelů o osm procent s tím, že další dvě půjdou na odměny. Toto zvýšení základů platů v pondělí schválila i vláda. Odboráři požadovali růst tarifů o deset procent. Podle nich ministr porušil slib, který jim dal.

Stávka nemá jednoznačnou podporu. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka ale není počet stávkujících škol důležitý a ministr by měl být znepokojen, i kdyby jich byly jen desítky.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36 224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy. Vláda slíbila, že do roku 2021 zvýší průměrný plat učitelů na 45 tisíc korun.

Česko ve srovnání učitelských mezd s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v zemích OECD podle posledních dostupných dat z roku 2017 stojí na úplném okraji se 61 procenty. Slováci jsou na tom jen o trochu lépe. V Polsku je to 82, v Rakousku 90 a v Německu 99 procent. Nejlíp je postaráno o lucemburské pedagogy, kteří berou dvojnásobek toho, co ostatní absolventi univerzit.