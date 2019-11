Školství je podfinancované, důvody stávky jsou však zástupné, zní kritika na adresu odborů

Bývalá ministryně školství za Stranu zelených ve vládě Mirka Topolánka Dana Kuchtová vyhlášení stávky rozumí. „Mám pochopení, protože je dobře, že se mluví o tématu učitelé a jejich platy. Jejich platy jsou totiž stále nízké a platy nepedagogických pracovníků ve školství jsou tragicky nízké, takže si myslím, že je dobře, že učitelé se ozývají. Je dobře, že odbory zastupují jejich práva,“ uvedla Kuchtová v pořadu Devadesátka. Ministr školství Robert Plaga (ANO) plánuje navýšení platových tarifů ve školství o osm procent a dvě procenta chce dát do nadtarifní pohyblivé složky na případné odměny, které rozdělují ředitelé škol. Školské odbory ale požadují desetiprocentní navýšení rovnou do tarifů. Na středu 6. listopadu proto vyhlásily stávku ve školství. Učitelé by však podle Kuchtové měli klást vyšší cíle než ty, které uvádějí odbory. „Myslím, že se odborům nepovedlo stanovit správně cíl té stávky, protože se to zvrtlo na handrkování o 8 a 2 procenta, nebo o 10 procent, a já myslím, že ta stávka měla být stávkou za platy, tedy za 15 procent, které pan premiér slíbil,“ uvedla Kuchtová. Připomněla, že premiér Andrej Babiš (ANO) původně avizoval navýšení o 15 procent.

Bývalý ministr školství za Věci veřejné ve vládě Petra Nečase Josef Dobeš naopak stávku odmítá. „Já s touto stávkou nesouhlasím, protože ty argumenty pro mne nejsou přesvědčivé. Hádat se o tom, jestli dáme učitelům 10 (procent) do tarifů nebo 8 do tarifů a 2 ředitelům škol, aby je přidělili těm nejkvalitnějším učitelům, mně připadá legrační,“ prohlásil Dobeš, který byl také hostem Devadesátky. Podle bývalého ministra nejde o učitelskou stávku, ale o stávku odborářů. Jmenovitě kritizuje šéfa školských odborů Františka Dobšíka. „Tomu, co dělá pan Dobšík, rozumím. Největší nebezpečí pro odboráře je tehdy, když se v noci probudí a řekne si: jen aby ti učitelé nepoznali, že já jsem zde zbytečný – stát přidává peníze, kraje se o nás starají, tak musím najít nějakou záminku. A ona záminka byla 10 do tarifů, nebo 8 do tarifů a 2 do netarifní částky,“ uvedl bývalý ministr školství.

O stávce debatovali také hosté Událostí, komentářů. „Rozumím učitelům, že jsou naštvaní, že české školství se nevyvíjí tak, jak si představují. Nicméně to, jakým způsobem, poměrně diletantským, byla stávka vyhlášena, kolik škol se k ní připojilo a ten důvod, který udávají, že chtějí, aby ti řekněme méně dobří učitelé byli stejně placení jak ti skvělí, to skutečně není důvod ke stávce,“ uvažuje místopředseda STAN Petr Gazdík. „Vím od mnohých učitelů, že spíše stávkují kvůli celkovému stavu českého školství, že už toho prostě mají dost. Že už té byrokracie, toho nesystému, toho, co se na ně valí, je prostě moc. A mnohdy to je ten důležitější důvod než ty samotné platy 8 plus 2,“ dodává Gazdík.

