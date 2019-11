Uklidněte školství, tlačí Starostové a nezávislí na premiéra. Plaga zpochybňuje údaje odborů

Podle Gazdíka je důležité, aby učitelé věděli, zda bude splněn Babišův slib, že výdělky pedagogů v roce 2021 dosáhnou 45 tisíc korun. Vyzval jej, aby v nejbližší době zveřejnil, o kolik tedy bude v roce 2021 učitelům přidáno a kolik procent půjde do tarifní a kolik do netarifní části.

„Z mého pohledu by školské odbory měly bojovat za zvýšení objemu finančních prostředků na platy učitelů podle původního záměru s cílem navýšit platy o 15 procent,“ uvedl v komentáři předseda Pirátů Bartoň. „Podnět ke stávce chápu jako výraz dlouhodobé nespokojenosti učitelů, který je z mého pohledu, a to i vzhledem k současné situaci v regionálním školství, naprosto legitimní. Vím, že mnozí učitelé vstupují do stávky s vyššími cíli než těmi, které uvádějí odbory,“ dodal.

Sliby premiéra slyšela celá Česká republika: že tento rok přidá učitelům 15 %. Učitelé mají právo předsedovi vlády hlasitě připomenout, že je podvedl. Nepodporuji stávky. Ale v tomto případě učitelům rozumím. A opakuji závazek ODS dostat příjem učitele na 150 % průměrné mzdy. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 5, 2019

Podle šéfa ODS Fialy stávku vyprovokoval premiér svými sliby. „ODS ani já osobně nepodporujeme stávky, ale v tomto případě učitelům rozumíme. Mají naše pochopení, když chtějí připomenout premiérovi a vládě, co jim slíbil. Mají na to právo a je dobře, že se nenechávají obelhávat,“ řekl.

Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová poznamenala, že odbory zaspaly, vláda rozdělení celkové sumy dokončila v pondělí schválením příslušného nařízení.

Plaga zpochybňuje údaje odborů o počtu protestujících škol

„Paradoxem je, že když včera (v pondělí) odbory řekly, že stávkujících škol bude přes šest tisíc, dnes, když byly dotazovány, nejsou schopny říci, jaká to budou čísla,“ řekl Plaga. Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová v pondělí uvedla, že se ke stávce přihlašuje víc než 50 procent škol, jejich budovy se nemusí ve středu ale úplně zavřít. Odborový svaz bude znát přesný počet stávkujících institucí ve středu dopoledne, míní Seidlová.

Plaga má jiná čísla o účasti škol. Zmínil také anketu mezi Asociací ředitelů základních škol, kde podle něj zhruba v 13:30 bylo 179 hlasujících škol, z nichž 31 bude plně zavřených. „To skutečně není přes polovinu. Naopak téměř 60 procent škol uvedlo, že neomezí provoz a nepřipojí se ke stávce,“ poznamenal Plaga.