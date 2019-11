Samosprávy nesouhlasí se stávkou učitelů. Nic se stejně nezmění, říká Faltýnek

Podle Polčáka obce jako zřizovatelé pokládají za správné, aby ředitelé mohli ocenit kvalitní učitele nad rámec tarifních mezd a aby financování regionálního školství bylo předvídatelné, což reforma naplňuje.

Faltýnek v OVM: Stávka učitelů podobu státního rozpočtu neovlivní

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek v Otázkách Václava Moravce řekl, že tlak školských odborů ani stávka učitelů neovlivní podobu státního rozpočtu. Zároveň dodal, že protestní akce vyšší platy pedagogům nepřinese.

Neustálé spory kolem zvyšování platů učitelů navrhují Piráti vyřešit jejich automatickým zvyšováním, které by se podobalo zákonné valorizaci důchodů. „My bychom se měli v podstatě snažit změnit ten systém, protože se tady každý rok dohadujeme o tom, jestli platy vzrostou o takové, či onaké procento. Já se domnívám, že stejně jako máme valorizaci u důchodů, tak by podobným způsobem mělo být zaručeno i to, že se učitelé nebudou muset hádat o to, aby vzrostly jejich platy,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.