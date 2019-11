Systém jako trampolína. Ministryně Maláčová chystá revizi sociálních dávek

„Chtěla bych, aby dávkový systém byl jako trampolína. Dostanete se do problémů, ta trampolína vás vyhoupne zpět do normálního života a vy můžete zase začít fungovat, to znamená pracovat, pečovat o své blízké nebo chodit do školy,“ popisuje svou představu ministryně práce a sociálních věcí Maláčová (ČSSD).

Konkrétní plány na zpřísnění pravidel jsou známé třeba u podpory v nezaměstnanosti. Pokud uchazeč opakovaně odmítne nabídku práce nebo jinak poruší podmínky, přišel by o státní pomoc na celý rok. V současnosti je trest pouze půlroční.

Zeman: Kdo odmítne nabízenou práci, neměl by dostávat žádné dávky

Nezaměstnanost nedávno klesla na 2,7 procenta, jde o nejnižší zářijovou hodnotu za 23 let. Podle prezidenta Miloše Zemana je právě v této oblasti sociálních dávek prostor pro úspory.

„Sám zastávám názor, že ten, kdo odmítne nabízenou práci, by neměl žádné dávky dostávat,“ popsal svou představu prezident.

Komise pro revizi dávek má připravený návrh, který by požadavek prezidenta zohlednil. „S panem prezidentem tyto změny konzultuji a jsme v souladu,“ říká Maláčová. „Myslím, že lidé, kteří odmítnou pracovat, odmítnou nabídku práce, tak by měli být minimálně vyloučeni z evidence práci hledajících na více měsíců, než je současná úprava,“ upřesňuje.

„Jsou výjimky jako zdravotní stav, nebo že musí lidé příliš daleko dojíždět. Stávalo se, že to bylo velmi daleko, několikahodinové dojíždění. To nemám na mysli. Ale pokud někdo odmítá pracovat, i když je mu neustále nabízena pomocná ruka, tak musí počítat s tvrdšími postihy,“ pokračuje ministryně.