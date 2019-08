Životní a existenční minima nerostla již sedm let. Maláčová to chce změnit, Schillerová další výdaje odmítá

O zvýšení existenčního a životního minima zhruba o 11 procent se ve vládě hovořilo již loni na podzim, ale ministryně práce a sociálních věcí s takovým požadavkem neuspěla. Nyní svůj návrh Jana Maláčová oživila. „Chtěla jsem životní, ale i existenční minimum valorizovat alespoň o inflaci a opět se k tomu vrátím,“ ujistila. Nyní žádá, aby životní minimum vzrostlo z 3410 na 3800 korun a existenční minimum z 2200 na 2450 korun.

Pro státní rozpočet by navýšení minim samo o sobě znamenalo asi půlmiliardovou zátěž. Ministryně financí Alena Schillerová se ale obává, že by dopady byly mnohem větší. „Nechci žádné divoké zvyšování, protože životní a existenční minimum se promítá do dalších sociálních dávek,“ zdůraznila. V příštím roce chce naopak na dávkách ušetřit miliardu, předpokládá, že bude možné seškrtat je z 6,6 na 5,6 miliardy díky nízké nezaměstnanosti.