Požadavky ministerstva práce jsou nadměrné, mělo by si udělat revizi dávek, soudí Zamrazilová

Předsedkyně Národní rozpočtové rady by zvýšení ještě dovedla pochopit – vzhledem k inflaci – u sociálních služeb, ale u ostatních položek by se mělo počkat až na rok 2021. Dodala, že také nikdo evidentně nepočítá s výrazným zpomalením ekonomického růstu.

Ještě před prvním kolem – které po pěti hodinách skončilo v úterý bez výsledku – požadovala Maláčová zhruba 11,7 miliardy korun navíc. A to na sociální služby, sociální práci či investice do nových informačních systémů. Schillerová označila tyto požadavky za nereálné.

Oproti původním záměrům zatím přislíbila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) jednotlivým resortům jedenáct miliard korun navíc. Už jí zbývá jen jednání o penězích pro zdravotnictví (v pondělí) a zejména již zmíněné ministerstvo práce a sociálních věcí (v pátek).

To, že se neudělala revize sociálních dávek, kritizoval v pořadu i místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. Kritizoval, že sociální systém v Česku nefunguje jako trampolína, která by člověka, který se dostane do složité životní situace, vystřelila zpět do běžného života. Varoval i před dalším zvýšením životního a existenčního minima, které také požaduje Maláčová. Dodal, že ani na ministerstvu práce a ani na ministerstvu zdravotnictví nevidí ministry, kteří jsou ochotní řešit tlak na další zvyšování výdajů a umožnit tak ufinancovatelnost důchodů a špičkové zdravotní péče v budoucnu.

Místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Jan Volný (ANO) zdůraznil nepřekročitelnost plánované výše schodku rozpočtu pro příští rok ve výši 40 miliard korun. Připomněl, že prognóza vývoje daňových příjmů v roce 2020 je nyní daleko příznivější, než byla letos v dubnu, kdy se konzervativně tvořily rozpočtové rámce pro jednotlivá ministerstva.

I on uvedl, že MPSV dostalo největší díl na přidání (zejména na růst důchodů či růst rodičovské). „Pokud ministryně (Maláčová) nepředloží jasnou revizi výdajů a odcházejích prostředků na sociální péči, tak nemůže počítat s tím, že bude uspokojena velkými miliardami,“ řekl Volný k pátečnímu jednání ministryň Maláčové a Schillerové.