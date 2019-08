Schillerová se s Dostálovou dohodla na zvýšení rozpočtu, s Maláčovou k výsledku nedospěla

Maláčová už v minulých týdnech uvedla, že bude žádat o 11,7 miliardy korun více oproti původnímu návrhu rozpočtu, a to na sociální služby, sociální práci či investice do nových informačních systémů. Schillerová to označila za nereálné požadavky.

Vyjednávání se podle informací agentury ČTK mohou ale vést i o dalších požadavcích. Mezi nimi je růst platů ve veřejném sektoru, navýšení životního minima či výraznější zvednutí minimální mzdy.

Žádné komentáře, žádná omluva

„Jednání ministryň bylo přerušeno z časových důvodů. Trvalo více než pět hodin. Bude pokračovat v následujících dnech. Prozatím se pozdržíme komentářů,“ řekla mluvčí ministerstva práce Barbora Hanousek Eckhardová. Podobně se vyjádřil i mluvčí resortu financí Michal Žurovec. „Jednání jsou blízko dohodě, budou pokračovat v následujících dnech,“ uvedl.

Úterní schůzka začala v 8:00 a měla trvat hodinu. Maláčová si na 9:30 svolala do svého úřadu novináře, po 13:00 pak své vystoupení bez omluvy zrušila. Z ministerstva financí odjela bočním vchodem.

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček novinářům řekl, že by považoval za zklamání, kdyby jednání skončilo bez výsledku po půlhodině. „To, že tam byly několik hodin, ukazuje, že hledají cestu k dohodě. Myslím si, že to probíhá v dělné atmosféře a věřím, že zítra (ve středu) dojde k závěru, který bude akceptovatelný,“ uvedl.