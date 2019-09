Pomůže střední Evropa zacelit balkánskou díru na mapě EU? V Praze o tom jednají premiéři

„Například Viktor Orbán má poměrně blízký vztah k Rusku, zatímco pro Polsko je Rusko zásadní hrozbou. Nebo Slovensko na rozdíl od ostatních tří zemí nevetovalo závazek k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Česko ve svých prioritách příliš nezdůrazňuje dopravní propojení, což ostatní tři země velmi chtějí. V4 se příliš nehádá. Když nemá společný názor, tak téma odloží a neřeší,“ upřesnil.

V4 podle analytika výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Tomáše Jungwirtha vždy podporovala integraci západního Balkánu do EU. Pokud Evropský parlament schválí nominaci maďarského kandidáta na post komisaře pro rozšíření Unie, bude k tomu mít i vlivný nástroj.

Poté se ke čtveřici připojí balkánští premiéři. Podle úřadu vlády by setkání mělo posílit spolupráci obou regionů.

Připomněl také události přelomu let 2015 a 2016, kdy Severní Makedonií a Srbskem procházely statisíce lidí převážně z Blízkého východu utíkající před válkou a diktaturou. „Myslím, že význam regionu narostl po takzvané migrační krizi. Celá Evropa začala západnímu Balkánu věnovat větší pozornost,“ vypíchl Jungwirth.

Někteří představitelé V4 a západobalkánských zemí také podle Jungwirtha sdílí pohled na způsob řízení země a na demokracii jako takovou. „Možná by třeba kritika maďarského premiéra Viktora Orbána otupila, pokud by po boku v EU měl někoho, jako je srbský premiér Aleksandar Vučić,“ naznačil analytik.

Chybějící kosovský vicepremiér

Mezi hosty byl původně i kosovský vicepremiér, v reakci na Zemanovy výroky však účast zrušil. Kosovo bude reprezentovat zástupce velvyslanectví v Praze, uvedl Úřad vlády.

Zeman v úterý v Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo. Ve středu prohlásil, že bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česko odvolalo uznání Kosova samostatným státem.

„Kosovo bude především sledovat, zda na to navážou nějaké další kroky,“ komentoval to Jungwirth. Upozornil, že zájem na odvolání uznání by mohlo mít Srbsko a Rusko, pro nějž je výhodná jakákoliv destabilizace.