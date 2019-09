Středobodem navrhované Evropské komise je ekologie. Důrazně se chce postavit také korporacím

Šéf evropské diplomacie: Josep Borrell (Španělsko) – Dvaasedmdesátiletý politik je od června 2018 španělským ministrem zahraničí a v letošních eurovolbách byl lídrem kandidátky španělských socialistů (PSOE). Od července 2004 do ledna 2007 byl předsedou Evropského parlamentu. Europoslancem byl už od června 2004 do dubna 2009.

Předsedkyně EK: Ursula von der Leyenová (Německo) – Šedesátiletá politička německých křesťanských demokratů (CDU), kteří patří do EPP, byla v červenci zvolena Evropským parlamentem do čela Evropské komise a stane se tak první ženou v jejím čele. Do té doby byla od roku 2013 německou ministryní obrany.

Rovnost: Helena Dalliová (Malta) – Nováček v EK. Do letošního července byla ministryní pro evropské záležitosti a rovné příležitosti. Šestapadesátiletá politička je členkou Strany práce, která patří do evropské strany PES.

Sousedství a rozšíření: László Trócsányi (Maďarsko) – Od roku 2014 až do letošního června byl ministrem spravedlnosti, předtím byl velvyslancem ve Francii. Třiašedesátiletý politik byl letos byl zvolen do EP za stranu Fidesz, která je součástí EPP. Kvůli podezření z porušování principů právního státu v Maďarsku má Fidesz v rámci EPP pozastavené členství.

Klíčovou prioritou nové Komise má být snížení emisí skleníkových plynů. Faktickou dvojkou v týmu má proto být bruselský veterán Frans Timmermans. Kratochvíl upozorňuje, že to je částečně úlitba frakci Zelených, kteří von der Leyenovou dlouhodobě kritizují. A zřejmě se to povedlo, protože ekologické organizace jeho nominaci přivítaly, upozorňuje France 24.

S koncerny bez skrupulí

Další prioritou bude důraz na skloubení tržní ekonomiky a sociálního státu. Na starosti to bude mít dánská politička Margrethe Vestagerová.

Ta měla v odcházející Komisi v gesci hospodářskou soutěž. Iniciovala vyšetřování několika technologických gigantů kvůli jejich snaze o vytvoření monopolů. V případě firem jako Google nebo Apple je dotáhla až k vysokým pokutám. Zamezila také třeba fúzi velkých výrobců vlaků Alstom z Francie a Siemens z Německa.

France 24 proto upozorňuje, že její nominace znamená pokračování tohoto trendu a velké nadnárodní korporace by se na to měly připravit. To by měly učinit i Spojené státy, protože pro Donalda Trumpa a jeho tým bude tvrdým partnerem ve vyjednáváních. Americký prezident už o ní jednou v rozhovoru s Jeanem-Claudem Junckerem řekl: „Vaše dáma přes daně skutečně nenávidí USA.“