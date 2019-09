Česká nominantka Věra Jourová by měla v nové Evropské komisi dohlížet na dodržování hodnot EU a transparentnost. Zároveň by měla zastávat post jednoho z osmi místopředsedů. Oznámila to předsedkyně budoucí Komise Ursula von der Leyenová, která právě představuje rozdělení kompetencí ve svém sedmadvacetičlenném týmu. Do Komise, v níž je 14 mužů a 13 žen, vyslaly své zástupce vlády všech členských zemí kromě odcházející Británie.