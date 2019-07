Balkán v mapách: Civilizační trojmezí, výbušná oblast, kde může jiskra rozpoutat peklo

Slovo Balkán pochází z turečtiny, kde znamená pohoří. „Valná většina území je hornatá a pohoří od dávnověku bránila ekonomické integraci poloostrova,“ píší autoři encyklopedie Evropa v proměnách staletí. Právě hory nepustily třeba Benátčany z jaderského pobřeží dál do vnitrozemí.

Hory jsou na rozdíl od Iberského nebo Apeninského poloostrova rozloženy tak, že rozdělují balkánské kmeny a národy, netvoří však žádnou přirozenou hranici chránící je před vnějším nebezpečím. Naopak, přístup je ze střední Evropy, z východoevropských stepí i z Malé Asie velmi snadný. „Balkán tak po tisíciletí sloužil spíše jako spojnice mezi Východem a Západem než jako přirozená geografická bariéra mezi oběma světy,“ píší tvůrci encyklopedie.

Hlavní dopravní tepna kromě pobřežních cest vede ze střední Evropy přes Bělehrad do Niše, kde se větví. První větev míří přes Sofii, Plovdiv, Edirne do Istanbulu a dál do Asie, druhá pak směrem na Skopje a Soluň do Athén. Právě těmito cestami v roce 2015 putovala v opačném směru většina lidí z Blízkého východu toužících po důstojném životě v Evropě. Teprve po jejím uzavření začali hledat alternativy.