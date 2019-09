Pospíšila zajímá důvod zastavení Babišova stíhání, Chvojka z ČSSD věří v nezávislost rozhodnutí

„Je to jedna z možností, kterou měl pan státní zástupce a nám nezbývá, než jeho rozhodnutí respektovat. Neznám do detailů spis, nevím, jakébyly důvody, které ho k tomu vedly, samozřejmě očekávám, že jeho rozhodnutí bude zdůvodněno,“ uvedl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. „Státní zástupci jsou nezávislí a politici by jejich rozhodnutí měli respektovat,“ dodal Hamáček. „Je důležité, aby bylo jasné odůvodnění toho rozhodnutí, aby nevznikaly pochyby, že státní zástupce rozhodl nestraně. Bylo by tragédií, kdyby bylo stíhání zastaveno, ale současně nebyly sděleny důvody, proč tomu tak je a ve veřejnosti zůstala pachuť, že česká justice není nezávisla a neplatí heslo padni komu padni, jiný přístup je k občanovi a jiný k premiérovi,“ reagoval v ČT na rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo předseda TOP 09 Jiří Pospíšil s tím, že nemá důvod pochybovat o nezávislosti české justice. „Byla zastavena jedna z kauz premiéra Babiše,“ připomněl i další aféry kolem premiéra Pospíšil.

Petr Gazdík (STAN) uvedl, že by byl osvobozující verdikt nezávislého soudu lepší, protože v kauze jde o premiéra. „Takto zůstane pachuť na patře, když i evropský úřad pro boj s podvody OLAF podezření měl,“ uvedl. Zprávu Deníku N komentoval pro Českou televizi také předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Jako právník musím respektovat rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Nepochybuji o tom, že rozhodnutí jsou nezávislá a vypadá to, že opravdu případ může skončit,“ řekl. I pokud bylo počínání v kauze v souladu s právem, nebylo určitě v souladu s etickými principy, reagoval předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Starostové a nezávislí se domnívají, že by bylo lepší, kdyby Babiše osvobodil nezávislý soud. Podle ODS po tlaku Babiše a jarní výměně ministra spravedlnosti velká část společnosti neuvěří, že by stejné rozhodnutí padlo i u běžného občana.

Předseda ODS Petr Fiala v tiskovém prohlášení uvedl, že strana bere rozhodnutí na vědomí. „Nastala ale situace, před kterou jsme několikrát varovali. Po jarní nevysvětlené změně na ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část společnosti neuvěří, že by takovéto rozhodnutí padlo i v případě řadového občana,“ uvedl v tiskovém prohlášení. Babiš je podle Fialy v trvalém konfliktu politických a podnikatelských zájmů, což má dopad i na důvěru v právní stát. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek míní, že důvěra veřejnosti v nestranné státní zastupitelství se hroutí. „Čert vem Andreje Babiše, Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde,“ podotkl na twitteru Kalousek. Státní zastupitelství se podle něj ode dneška bude těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. „A náprava bude těžká,“ dodal. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že strana rozhodnutí žalobců respektuje. „Počkáme, až bude skutečně konečné. V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že pokud se ukáže, že to bylo v souladu s právem, tak to nebylo v souladu s etickými principy. A ty by měli dodržovat všichni, je jedno, o koho se jedná,“ uvedl. Připomněl, že řada dalších kauz premiéra včetně sporného čerpání evropských dotací zůstává nedořešená.

Odkaz Vše o kauze Čapí hnízdo na webu ČT24