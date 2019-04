„Byli jsme před Bruselem, budeme i po něm.“ Český euroskepticismus má v rodokmenu Habsburky

Do republiky předsednictví doplulo na přelomu roku po Seině a televizní publicista Jean-Bernard Cadier chtěl divákům France 24 povědět víc o zemi, jejíž ústavní činitelé se k Unii stavěli přinejmenším rezervovaně a samu diplomatickou misi nechali doprovodit ironickým mottem „Evropě to osladíme“.

Za českým euroskepticismem, konstatoval tehdy novinář, stojí historická zkušenost se ztrátou Sudet po mnichovské konferenci v roce 1938 a se sovětskou invazí o třicet let později. Obě traumata totiž způsobila „bytostnou nedůvěru“ k západoevropským zemím, které měly Prahu v prvním případě zradit a ve druhém jen laxně přihlížet jejímu porobení – namísto toho, aby jí pomohly.

Českou skepsi, soudil francouzský reportér, způsobuje „váha dějin“.

*Edvard Beneš*

Když poslankyně Evropského parlamentu Jana Bobošíková pálila Lisabonskou smlouvu, dělo se to na symbolickém místě – v rodné vsi Edvarda Beneše přímo před státníkovou sochou, již tam svého času slavnostně odhalil prezident Klaus.

Tentýž politik sice v roce 2004 odmítl podepsat zákon, který poslanci prosadili pouhých čtrnáct dní před českým vstupem do Unie a Benešovi jím připsali zásluhy o stát (až do té doby znalo české právo jen „lex Masaryk“), pět let nato ale Klaus právě kvůli Benešovi otálel s podpisem úmluvy z Lisabonu; vyžadoval záruky, že dokument nijak nezpochybní poválečné dekrety.

Druhý československý prezident se stal jedním z nejvýraznějších nosičů tuzemského váhání nad podobou a smyslem evropské integrace.