Cheb je živoucím svědkem dějin. Vztahy Čechů a Němců v něm zanechaly unikátní stopy

Jak dopadá rekonstrukce bez soutěže, si lze prohlédnout na autobusovém nádraží. Projekt za 110 milionů korun přisoudila radnice firmě Dopravní stavby a venkovní architektura. Ta postavila absurdně předimenzovaný prostor s těžkotonážními kovovými konstrukcemi, jejichž jediný smysl je nést lehké stříšky.

Aby toho nebylo málo, stříšky jsou skleněné a neposkytují tak plnohodnotný stín. Některé z nich navíc kvůli umístění vysoko nad zemí neochrání ani před deštěm. Vrcholem nepromyšlenosti celé stavby jsou kovové hroty tyčící se do nebes. Fungují totiž jako hromosvod, a proto na nich musí být cedulka „Nedotýkat se při bouřce“.

Po všech stránkách nepovedená autobusová stanice je přitom v těsném sousedství vlakového nádraží z přelomu 50. a 60. let 20. století „Kdyby se za ty peníze opravilo nádraží, lidé mohli čekat v něm a venku by byla jen točna. Bylo by to tisíckrát lepší řešení,“ poznamenal Gebrian.

Město jako takové nicméně nabízí rozmanitou podívanou. Na své si přijdou milovníci historie, obdivovatelé středověku, vášniví turisté i zájemci o ukázky kvalitní i nekvalitní soudobé architektury.