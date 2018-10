Složitá povolební vyjednávání mohou vítěze vyšachovat. Lákadlem je primátorský řetěz

K „vyšachování“ vítěze voleb už došlo v Kladně, které nakonec povedou ODS, SPD, ANO a koalice Kladeňáci. Strany už v neděli podepsaly koaliční smlouvu, ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu mají 18 hlasů. Vítězná Volba pro Kladno primátora Milana Volfa skončí v opozici. „Je pravda, že to je jeden z možných scénářů na komunální úrovni. Často i předchozí zkušenosti s fungováním na radnicích ovlivňují to, jak spolupráce bude vypadat,“ uvedl politolog Metropolitní univerzity Praha Jakub Charvát.

A vědomé si toho musí být i hnutí ANO, které zvítězilo ve většině krajských měst, vyjma Liberce a Prahy. „Proto vidíme ve velkých městech, že ANO je ochotné dělat na komunální úrovni řadu ústupků, je ochotné koaličnímu partnerovi nabídnout post primátora, aby nebylo vyšachováno,“ postřehl Charvát. Vyřazení vítěze z jednání o koalici by mohlo hrozit hnutí ANO třeba v krajské Jihlavě, kde získalo deset křesel. Jako druhé skončilo překvapení tamních voleb, Fórum Jihlava se sedmi mandáty, a chce usilovat o post primátora. Mezi ostatními stranami a hnutími se otevřeně mluví o tom, že si dokážou představit fungující koalici i bez vítězného hnutí ANO. Outsidery zůstanou komunisté a SPD, se kterými nikdo do koalice jít nechce. Dnes se sejde na radnici lídr ANO v Jihlavě Radek Popelka s kandidátkou na první novodobou primátorku Jihlavy Karolínou Koubovou z hnutí Fórum Jihlava. Sejít by se ale měli také zástupci ODS a hnutí Žijeme Jihlavou. Také v Karlových Varech vyhrálo hnutí ANO, které získalo dvanáct křesel, k vládnutí jich potřebuje ale dalších šest. Rýsuje se tam koalice hnutí ANO, Karlovaráků a ODS. Celkem budou mít třiadvacet hlasů v pětatřicetičlenném zastupitelstvu. Navíc se všechny tři subjekty dohodly, že zatím nebudou jednat s dalšími stranami, které se dostaly do zastupitelstva, a sníží počet radních z jedenácti na devět. Hnutí ANO pak jako vítěz chce post primátora a pět míst v radě. V Plzni strany zatím vůbec jednat nezačaly. Vyhrálo tam ANO, těsně následované ODS, která získala jen o devět setin méně hlasů, na třetím místě skončili Piráti s odstupem více než deseti procent. Podle politologů je pravděpodobné, že vytvoří koalici ANO s ODS. V Českých Budějovicích rovněž vyhrálo ANO s dvanácti mandáty a jednalo už se šesti politickými subjekty. Jednou z variant je koalice hnutí ANO s Občany pro Budějovice s devíti mandáty a s ODS s osmi křesly. Celkem by měli devětadvacet hlasů v pětačtyřicetičlenném zatupitelstvu. Variant je ale možných více a ze hry tak nejsou třeba ani Piráti, kteří získali šest mandátů a přišli s návrhem reprezentativní rady, ve které by měly zastoupení všechny strany. Poprvé od roku 1990 bude chybět na radnici ČSSD. Také v Ústí nad Labem zvítězilo hnutí ANO, které získalo devět křesel, pro nadpoloviční většinu jich potřebuje ale dalších deset. Zatím se sešlo s druhým nejsilnějším Hnutím pro Ústí, které získalo osm křesel. To si jako podmínku spolupráce stanovilo post prvního náměstka primátora. ANO v neděli jednalo také s ODS, která získala čtyři zastupitele, a s Ústeckým fórem občanů, které má pět mandátů. Další jednání pak budou probíhat i v pondělí a v úterý, jasno by mělo být do konce tohoto týdne. V Hradci Králové se půdorys zastupitelstva výrazně změní. Na sedmatřiceti židlích usedne dvacet nových lidí. Zvítězilo hnutí ANO, zcela propadla TOP 09 a ČSSD, ti měli přitom dosud pět mandátů. O sestavení koalice se snaží jak vítězné hnutí ANO, tak i druhý v pořadí, dosavadní vládnoucí Hradecký demokratický klub současného primátora Zdeňka Finka. Jednání od sobotních večerních hodin probíhají i v Pardubicích a už v pondělí večer by mohlo být jasno. Jasně tam vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem na druhou ODS. Velmi reálná je široká koalice stran, ve hře je ale mnoho dalších variant a zásadní mohou být i jednání třetích Pirátů s dalšími stranami. V Liberci zvítězili Starostové pro Liberecký kraj, kteří utvořili kandidátku společně s lidovci a TOP 09 a získali více než 32 procent hlasů. Starostové už se dohodli na spolupráci s ANO, ale chtějí po vzoru Libereckého kraje vytvořit širší koalici. Také dojde k rozšíření dosud devítičlenné rady na jedenáctičlennou. Další kolo jednání je v Liberci plánováno na středu. „Ve srovnání s celostátní politikou se strany překrývají v tématech, která je třeba řešit, což usnadňuje domluvu, často se navazuje na spolupráci z předchozích funkčních období. Na druhou stranu vidíme i některá velká města, kde to vypadá, že jednání budou trvat v řádu týdnů,“ dodal politolog Charvát. „Můžeme pozorovat ještě větší nástup nesystémových stran než před čtyřmi lety,“ uvedl v pondělí ve vysílání ČT komentátor Lidových novin Martin Zvěřina. „Jsou to ad hoc uskupení pro konkrétní město. Vidíme to v Praze i ve statutárních městech, že tam rostou ideově neukotvená uskupení, která získávají často i první místo,“ dodal Zvěřina. Porážku už naopak ANO uznalo v hlavním městě, kde, byť v těsném závěsu, skončilo až na pátém místě. A podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by si zasloužilo, aby na pražském magistrátu skončilo v opozici. Kromě ANO získali mandáty v pražském zastupitelstvu také vítězná ODS, Piráti, Praha sobě a koalice TOP 09 a STAN.

přehrát video Babiš: ANO by si zasloužilo, aby v Praze bylo v opozici

V porovnání s minulými volbami před čtyřmi lety má hnutí ANO o dost lepší pozici v Ostravě, kde zvítězilo s velkým náskokem. Současný primátor Tomáš Macura se vyjádřil, že by byl rád, aby město i nadále řídila současná koalice, tedy hnutí ANO, KDU-ČSL, hnutí Ostravak a ODS. Nyní by tak měla 37 mandátů v 55 členném zastupitelstvu. Nabízí se ale i varianta, že by město řídily jen první dvě vítězné strany, tedy hnutí ANO a Ostravak, v zastupitelstvu by ale měly převahu pouze jednoho hlasu.