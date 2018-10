Už i v Brně se domluvili, že se domluví. Vokřál pravděpodobně povede čtyřkoalici

Vokřál naopak nepovažuje za pravděpodobné, že by do koalice přizvali ještě další strany. „Nevidíme důvod, proč bychom měli jednání kompletně rekonstruovat,“ vysvětlil. Dopoledne jednal současný primátor se zástupci Pirátů a nabídl jim účast v koalici, ovšem bez místa v radě. Na to lídr Pirátů Tomáš Koláčný odmítl přistoupit, připustil ale, že by Piráti byli ochotni vstoupit do pětičlenné koalice.