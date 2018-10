Vyškov povede pětikoalice s ANO a ODS. Vyšachovala vítěze voleb ČSSD

Ve Vyškově sice vyhráli komunální volby sociální demokraté, koaliční smlouvu nakonec podepsaly jiné strany a uskupení: ODS, ANO, KDU-ČSL, Volba pro město a Náš Vyškov. „Vznikl nový projekt a já věřím, že ta koalice bude fungovat bez zásadních problémů. A pokud dodržíme to, co jsme si slíbili, že budeme otevřenou koalicí a že se k sobě budeme chovat jako rovnocenní partneři, tak věřím tomu, že Vyškov posuneme zase dál,“ řekl kandidát na starostu Karel Jurka (ODS).

První místostarostkou se stane současná ředitelka Základní a mateřské školy Bohdalice Karin Šulcová (ANO), místostarosty budou ředitel Charity Vyškov Roman Celý (KDU-ČSL) a současný ředitel Zooparku Vyškov Josef Kachlík z Volby pro město, která kandidovala s podporou STAN. ODS se o hlasy voličů ucházela spolu s SNK.

Nejdůležitější je podle koalice komunikace s občany

O složení devítičlenné rady se ještě povedou jednání, nicméně ANO v ní bude mít tři zástupce, ODS a KDU-ČSL po dvou, Volba pro město a Náš Vyškov po jednom. Koalice podle jejích představitelů našla pro svůj vznik dostatečný průnik v programech. „Existuje řada styčných bodů, ale nejdůležitější je komunikace s občany, což nám tady léta chybělo,“ řekla Karin Šulcová (ANO).

Podle Karla Jurky se subjekty v koalici shodly jak na otevřenosti vůči veřejnosti, tak například na plánu na výstavbu nového kulturního domu či na více zeleně ve Vyškově. Město podle plánu například bude mít i terénního pracovníka, který bude jezdit za obyvateli v případě, že jsou nemohoucí. Jednání zastupitelstva chce nová koalice začít vysílat živě.

Léta město řídila koalice s ČSSD

Město léta řídila koalice ČSSD, KDU-ČSL a ODS spolu s Volbou pro město. ČSSD letos stejně jako před čtyřmi lety vyhrála volby, volilo ji 21,60 procenta voličů. Druhé ANO volilo 15,36 procenta a třetí ODS a SNK 13,56 procenta voličů. „Stávající koalice fungovala, ale to, co nám bylo nabídnuto, nebylo přijatelné. Postaveni jsme byli před vládnutí s KSČM, to je pro nás nepřijatelné,“ řekl za ODS Karel Jurka.

„O vzniku nové koalice si každý udělá obrázek už jen z toho, že tu smlouvu podepsali 24 hodin po volbách. Sestavit koalici naprosto nesourodých pěti stran ve 24 hodinách, to je “majstrštyk„ i na Českou republiku,“ řekl dosavadní starosta města Karel Goldemund (ČSSD). Doplnil, že s ODS probírali různé možnosti a že KSČM v rámci tiché podpory byla jednou z možností. ODS pak ale podle Goldemunda přestala jednat.

Ve Vyškově kandidovalo do zastupitelstva města osm stran a seskupení. Volební účast byla 41,39 procenta ze 17 024 možných voličů.