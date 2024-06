Větrné elektrárny na moři nacházejí využití i jako podvodní farmy

V malém člunu, který se pohupuje na vlnách mezi vysokými větrnými turbínami na moři, sahají výzkumníci do chladné vody Baltského moře a odstraňují dlouhé šňůry natažené mezi stožáry, na nichž rostou mušle a mořské řasy. Je to součást úsilí o prozkoumání více způsobů využití vzdálených mořských větrných farem, například pro produkci čerstvých mořských plodů, napsala agentura AP.

Zdejší voda byla přeměněna na experimentální podvodní farmu na chov mořských plodů. Na čtyřech sto metrů dlouhých řadách mezi turbínami se pěstují mořské řasy a mušle. Řasy byly nedávno poprvé sklizeny.

„Mořské řasy a slávky jsou nízkotrofické akvakulturní plodiny, což znamená, že je lze pěstovat bez použití hnojiv. Čerpají živiny z moře a produkují zdravé potraviny,“ uvedla Bruhnová.

Vícenásobné využití oceánu

Nedávné modelování Aarhuské univerzity naznačuje, že tuny čerstvých mořských plodů by bylo možné ročně vyprodukovat s využitím pouhé desetiny plochy dánského větrného parku. Podle vědců by přínosy mohly jít mnohem dál než jen k produkci potravin – produkce mušlí a mořských řas by mohla pomoci zlepšit kvalitu vody a zachycovat uhlík. „Jedná se o plodiny, které se nemusí krmit, živí se tím, co nasají z moře, zachycují emise místo toho, aby je vytvářely,“ podotkla Bruhnová.

Vědci tvrdí, že nyní, kdy evropské státy masivně zvyšují produkci čisté energie z větrných turbín v Severním moři, je čas na vypracování pokynů, které by povzbudily společnosti k tomu, aby plánovaly vícenásobné využití oceánu.