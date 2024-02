USA zaostávají ve větrné energii z oceánu. Může za to sto let starý zákon

Na moři se nejčastěji staví velké větrné farmy, které využívají toho, že podmínky bývají velmi podobné v rozsáhlé oblasti. Typické jsou projekty se stovkou i více obrovskými „větrníky“, které se tyčí až do výšky kolem sta metrů. To je víc, než měří slavná Socha svobody.

Třicet gigawattů elektřiny z větrných elektráren na moři do konce desetiletí. To je cíl administrativy amerického prezidenta Joea Bidena. Jenže splnit tento cíl nebude snadné. Spojeným státům v tom přitom nebrání ani technologie nebo nedostatek politické vůle, ale víc než sto let starý zákon.

Tato legislativa, kterou Kongres schválil v roce 1920, říká, že pouze lodě plující pod americkou vlajkou mohou přepravovat náklad z jednoho místa ve Spojených státech do druhého. Lodě musí být postaveny v USA a jejich posádky musí tvořit Američané. Jak se to týká větrné energetiky? Montáž turbín na místě si vyžaduje specializované lodě, které dokáží správně celý systém zapustit do dna a stabilizovat ho. A v současné době neexistuje jediná loď plující pod americkou vlajkou, která by tuto práci mohla vykonávat.

Obcházení předpisů

Společnosti, které projekty větrných elektráren v pobřežních vodách USA prováději, tak musely přijít s jiným řešením. Například firma Dominion Energy se sídlem ve Virginii postavila zkušební turbíny u pobřeží Virginie, ale musela převážet díly z Kanady tam a zpět, aby se vyhnula porušení Jonesova zákona.

Společnosti, které staví větrné elektrárny na moři, mohou také využívat lodě plující pod americkou vlajkou k převozu dílů na specializovaná montážní plavidla. Ale se spoustou omezení.

Například větrná farma South Fork využívá ke stavbě turbín nizozemskou montážní loď Aeolus. Ta ale nesmí připlout do amerického přístavu, vyzvednout komponenty větrných turbín a pak je na moři postavit. Místo toho musí americká loď a dva remorkéry převážet tyto části tam a zpět a pak transportovat těžké díly větrných turbín na loď Aeolus. Něco podobného se děje v Massachusetts, kde se staví Vineyard Wind, a nákladní bárky i tam přivážejí zařízení na jiné plavidlo, Sea Installer, které má dánskou vlajku. Kvůli Jonesovu zákonu mohou zahraniční plavidla stavět větrné turbíny ve vodách USA, ale ne přepravovat komponenty z místa na místo.