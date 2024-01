Slovenská firma chce poblíž hranic vybudovat větrné elektrárny. Moravským obcím se záměr nelíbí

Pět obcí na Hodonínsku nesouhlasí se záměrem slovenské firmy vybudovat u hranic s Českem větrný park. Obávají se, že by větrné elektrárny přinesly hluk a narušily panorama i životní prostředí. To slovenská společnost odmítá, argumentuje praxí ze zahraničí i potřebou obnovitelného zdroje energie.

Jedna z turbín větrné elektrárny by měla vyrůst na horizontu zhruba osm set metrů od zástavby Sudoměřic. Další pak podél hranic, i v těsné blízkosti Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Zastupitelé pěti dotčených obcí v Jihomoravském kraji výstavbu zásadně odmítají, vyjádření poslali ministerstvu životního prostředí. Mají strach z hluku i vibrací. „Při plánované výšce dvě stě až dvě stě padesát metrů, jak se uvádí ve studii, to bude mít zásadní vliv na krajinu a vzhled krajiny jako takové,“ poznamenal starosta Sudoměřic František Mikéska (KDU-ČSL).

Podle investora větrný park přírodu neohrozí a vyrobí elektřinu pro tři procenta slovenských domácností. „Výsledkem studií je, že žádné negativní vlivy na zdraví a kvalitu života a zvířat nebyly identifikované,“ řekl mluvčí SPP Ondrej Šebesta. Slovenská společnost by chtěla začít stavět za dva roky, plánem se teď zabývají slovenští ministerští úředníci.

V Břežanech si lidé zvykli, obec má víc peněz

Největší větrný park na samotné jižní Moravě vznikl před devatenácti lety u Břežan na Znojemsku. „Výhodou jsou peníze do rozpočtu, v současné době za těch pět větrníků, co tu máme, je to 148 tisíc korun ročně,“ přiblížila starostka Břežan Jana Surovcová (nestr.). „Zvykli jsme si na to dobře, nepřekáží nám to,“ poznamenala obyvatelka obce Marcela Bodolocká.