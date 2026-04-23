Ticho, pak lži. Československá média předstírala, že se v Černobylu nic nestalo


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24

Televize, rozhlas i noviny byly v Československu roku 1986 plně ovládané vládou a tedy komunistickou stranou. Informace o tom, co se děje v Černobylu, tato média zpočátku neměla, ani později ale neinformovala pravdivě.

Čtyřicet let po největší jaderné katastrofě v dějinách lidstva nás stále fascinuje, jak se mohlo stát, že se o ní lidé nedozvěděli včas. Klíčovou roli v tom hrála tehdejší média, která byla ve východním bloku pevně ovládaná státní mocí a tedy komunistickými diktaturami. V tomto dílu seriálu Stín atomového věku o tom vypráví historik Matěj Bílý z Akademie věd.

Že se v Rusku něco stalo, zjistili ve švédské jaderné elektrárně 28. dubna, tedy dva dny po samotné katastrofě. A teprve 29. dubna se potom všechno dostalo do médií – ovšem to, jak to média pojala, bylo velmi rozdílné na obou stranách železné opony. Mohla československá média vlastně udělat něco jiného?

Byl bych velmi skeptický v tom, že tehdejší českoslovenští novináři měli volnost v tom, jak o takto závažných tématech informovat. Ostatně typickým heslem ve vztahu k cenzuře v normalizačním Československu bylo, že nejlepší formou cenzury je kádrová politika, to znamená obsazení redakcí lidmi, kteří jsou z pohledu tehdejší komunistické moci velmi spolehliví.

Kdyby i mezi těmi prověřenými novináři chtěl některý dělat nějakou investigativu, měl by vůbec na to prostor a šanci?

Myslím si, že ne, že to je velmi ahistorický pohled na to, jak tehdejší média ve státně socialistickém, pozdně normalizačním Československu fungovala.

KGB, petro-rubl a Potěmkinovy reaktory. Historik vysvětluje příčiny katastrofy v Černobylu
Michail Gorbačov (uprostřed dole)

Když se podíváme na první zprávy, které vyšly 29. dubna, tak vypadaly velmi podobně: přejímaly agenturní zprávy sovětské agentury TAS. Nařídil československým novinářům někdo z komunistické strany, jak zpravodajství mělo vypadat?

Přiznám se, že to netuším. Řekl bych, že informací o tom, co se v Černobylu stalo, bylo velmi málo. Nedisponovalo jimi v té době, kdy československá média začala o událostech v Černobylu informovat, ani nejvyšší vedení Komunistické strany Československa. Bylo o tom podobně jako vedení dalších komunistických stran v zemích východního bloku spraveno sovětskými představiteli se značným odstupem.

I nejvyšší představitelé, prezident a generální tajemník komunistické strany, tak měli stejně málo informací jako řadoví obyvatelé Československa?

Dá se předpokládat, že informační kanály, které měli, byly o něco sdílnější. Určitě věděli, že ta situace je poměrně závažná. Nedá se říci, že by měli tak málo informací, jaké sdělovaly ony tři věty, ze kterých se skládal první článek v Rudém právu, který o incidentu v Černobylu informoval. Ale rozhodně se nedá mluvit o tom, že by věděli, k jak rozsáhlému poškození černobylského reaktoru došlo, jak závažná je radiační situace na místě a jak náročná bude likvidace této havárie. Dá se ovšem předpokládat, že státní orgány a stejně tak stranické orgány měly v následujících dnech informace o tom, jaká je radiační situace na československém území, a v tom už se míra jejich informovanosti a informovanosti obyvatelstva rozcházela.

V pozdějších dnech se zprávy zaměřovaly na uklidňování, že radiační situace na území Československa, případně v okolí Černobylské elektrárny, se zlepšuje. Dalo by se tedy mluvit v případě dopadů o určité bagatelizační kampani?

Vůbec první zprávy o radiační situaci v Československu uváděly, že nebyla zaznamenána žádná zvýšená úroveň radiace. To se bavíme o konci dubna. V následujících dnech tisk a další média přiznávaly, že k určitému nárůstu radiace v Československu došlo. Ale zdůrazňovalo se, že radiace klesá. A typické je, že k tomu nebyla žádná expertní debata, žádné informace, které by řadovému obyvatelstvu umožňovaly orientovat se v tom, jaká radiace byla v Československu naměřena a co to vlastně znamená.

Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb
Ilustrační foto

Obrovským štěstím nakonec bylo to, že jakkoliv sem ten mrak dorazil mezi 29. a 30. dubnem, tak dopady nakonec opravdu naštěstí nebyly tak vážné. Ale tam, kde chybí konkrétní informace, vzniká prostor pro dezinformace, pro šeptandu. Jak to tedy vnímali tehdejší obyvatelé?

Obecně byla v Československu roku 1986 taková společenská atmosféra, že oficiálně prezentovaným informacím v tisku, v televizi, v rozhlase se nepřikládala velká důvěryhodnost. To se nepochybně projevilo i ve vztahu k černobylské havárii. Zásadní bylo, že informace, které byly podávány oficiálními československými zdroji, a informace z neoficiálních zdrojů, ať už šířené takzvanou šeptandou, nebo zahraničními rozhlasovými stanicemi, které vysílaly v češtině – především Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky, se dramaticky rozcházely.

Poslech těchto rozhlasových stanic nebyl v tehdejším Československu rozhodně okrajovým jevem. Ostatně i antikomunistická opozice sdružená v Chartě 77 v otevřeném dopise tehdejšímu československému parlamentu vyzývala k větší transparentnosti ohledně informování o černobylských událostech a zmiňovala západní média. Informace, které v té době byly prezentovány v západních médiích, ostře kontrastovaly s tím, jak o Černobylu informovaly československé úřady a československá média.

Akce, kterou jste zmínil, byla organizovaná hlavně Annou Šabatovou, Janem Šternem a Martinem Paloušem, což byli tehdejší mluvčí Charty 77. Jaká byla reakce úřadů?

V zásadě nulová. Ten dopis nebyl oficiálně nikde zveřejněn, byl šířen v samizdatu spolu s dalšími dokumenty Charty, vyšel v několika exilových periodikách, ale samozřejmě se mu nedostávala žádná publicita. Ostatně tendence snižovat publicitu černobylských událostí byla jednou z prvních strategií československých úřadů.

Pokud se podíváme na vůbec první zmínku o černobylské havárii v hlavním tehdejším československém deníku Rudém právu, vydávaném komunistickou stranou, tak se jednalo o kratičkou zprávu na předposlední straně. Navíc, kdo měl v ruce Rudé právo, tak ví, jak nepřehledný byl jeho formát, takže tato zpráva mohla velmi snadno zapadnout. A v zásadě podobný formát měly zprávy o Černobylu i v následujících dnech, byť tedy byly o něco sdílnější než ona úvodní zpráva o třech nebo čtyřech větách.

Černobyl dnes: o život jde na místech, kde to voní jarem
Ruiny Pripjatě v současné době

Měli jsme možnost v rámci přípravy tohoto seriálu mluvit i s ukrajinským likvidátorem Alexandrem Kupným, který tu situaci zažil v Sovětském svazu. A on zmiňoval: „My jsme věděli, že nám lžou, že nám neříkají celou pravdu, ale netušili jsme, že nám lžou až tolik.“ Jak na to informování vzpomíná vaše rodina? Protože vy jste se narodil pár dní po černobylské katastrofě.

Byl to typický příklad, jakým způsobem se šířily neoficiální informace, to znamená formou takzvané „šuškandy“. Moje matka v poslední fázi těhotenství byla varována osobou, která byla blízká naší rodině, abychom rozhodně nevěřili oficiálním zprávám. Radiační situace podle toho člověka byla podstatně horší, než úřady připouštěly, takže mí rodiče tomu uzpůsobili chování, to znamená omezili konzumaci některých potravin, pohyb v otevřeném prostoru a tak dále.

Výběr redakce

Sněmovna zřejmě schválí smlouvu mezi Českem a Slovenskem o spolupráci záchranářů

ŽivěSněmovna zřejmě schválí smlouvu mezi Českem a Slovenskem o spolupráci záchranářů

před 3 mminutami
Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

před 16 mminutami
Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

08:20Aktualizovánopřed 19 mminutami
Ke konci týdne má být až dvacet stupňů a minimální srážky

Ke konci týdne má být až dvacet stupňů a minimální srážky

07:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

01:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon

Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon

05:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
eDoklady mají téměř milion uživatelů. V budoucnu aplikaci nahradí digitální peněženka

eDoklady mají téměř milion uživatelů. V budoucnu aplikaci nahradí digitální peněženka

před 3 hhodinami

K údajně nebezpečně schopné AI Mythos získali přístup neznámí lidé, tvrdí Anthropic

Umělá inteligence (AI) Mythos od firmy Anthropic existuje teprve dva týdny. Ale už vyvolala svými údajnými schopnostmi obavy u bankéřů i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Teď je zvýšila informace o tom, že se k uzavřenému modelu dostali i lidé, kteří se k němu dostat neměli.
před 14 hhodinami

Extrémní vedra ohrožují zemědělství i ekosystémy, varuje zpráva WMO a organizace OSN

Ekosystémy, zemědělství a živobytí více než miliardy lidí jsou ohrožené v důsledku stále častějších extrémních veder, varuje zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejněná u příležitosti Dne Země. Upozorňuje, že následky veder silně trpí hospodářská zvířata i rostliny. V některých regionech světa přitom hrozí 250 dní nesnesitelných veder ročně, poznamenaly organizace.
před 15 hhodinami

Nemocí z povolání ubylo v Česku o třetinu. Nejčastější byl stále covid

V České republice klesá počet hlášených nemocí z povolání, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Počet případů podle něj klesl meziročně asi o devatenáct set – hlavní roli v tom hraje doznívání covidové pandemie.
před 20 hhodinami

Komunikace mezi lidmi a mimozemšťany by byla složitější, říká k filmu Spasitel česká exobioložka

Sci-fi film Spasitel, který popisuje velmi exotické formy života, je podle české exobioložky Julie Nekoly Novákové v mnoha ohledech dost realistický. Za slabinu hollywoodského hitu pokládá to, jak snadno mezi sebou komunikují dva hlavní hrdinové.
před 20 hhodinami

Čína dotáhla USA ve vývoji AI, hlásí Stanfordova univerzita

Spojené státy investují do AI stovky miliard dolarů. Podle nové analýzy Stanfordovy univerzity ale ve srovnání s Čínou značně neefektivně. Rozdíl ve výkonu mezi nejlepšími americkými a čínskými modely umělé inteligence se snížil na pouhých 2,7 procenta. Ještě v květnu roku 2023 to přitom bylo až 31 procent. Rozdíl je drobný, přestože USA vynakládají na AI mnohem víc peněz než Čína. Podle Stanfordu je to 285,9 miliardy dolarů proti čínským 12,4 miliardy dolarů.
21. 4. 2026

Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

Nové údaje o počtu lidí nakažených respiračními nemocemi a těch, kteří byli očkovaní, ukazují podle ministerstva zdravotnictví, kde Česko ve vakcinaci selhává a které skupiny jsou nejméně chráněné. Podle dat klesá množství očkovaných nejvíc v těch nejvíce zranitelných skupinách.
21. 4. 2026

Kokain ve vodě mění chování lososů, popsali švédští vědci

Zbytky kokainu, které se dostávají do řek a jezer spolu s odpadními vodami, mění chování lososů. Ukázal to výzkum vědců ze Švédské zemědělské univerzity, na který upozornil deník The Guardian. Důsledky pro rybí populace zatím podle odborníků nikdo nedokáže přesně odhadnout.
21. 4. 2026
