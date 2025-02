Ptačí chřipka je u amerických krav už endemická, varují virologové

„Není možné, že by se to zvládlo omezit samo od sebe,“ uvedla pro deník The Guardian viroložka Seema Lakdawalová z Emory School of Medicine. Šíření epidemie ptačí chřipky mezi skotem tedy podle ní zřejmě zabrání jen nějaký zásah ze strany člověka. Zdá, že „šíření viru nezvládáme“, potvrdila pro stejný deník viroložka Boghuma Titanjiová.

Novější varianta ptačí chřipky H5N1 se již přenáší na dobytek tak často, že se podle některých epidemiologů u něj stala endemickou – to znamená, že se už mezi kravami zcela běžně šíří, aniž by bylo nutné, aby mezi ně virus pronikal zvenku, tedy v tomto případě od divoce žijících ptáků.

Dobytek se může tímto virem podle epidemiologů nakazit dvěma základními způsoby. První z nich by byla vzácná událost, kdy by se tekutiny z nemocného ptáka nějakým způsobem dostaly do kontaktu s kravským vemenem – například kdyby se pták vyprázdnil na dojicí zařízení. To byla pracovní teorie pro první přelití, které bylo zjištěno téměř před rokem u krav v Texasu. Je ale nesmírně vzácné, aby se něco takového stalo, takže se to nedá pokládat za hlavní cestu přenosu v současnosti.

Mnohem běžnější je, že ptáci si sednou na koryta, kde se jejich výkaly mohou smísit s krmivem. U krav, které se takto nakazily orálním nebo nosním kontaktem, se ale obvykle virus nerozšíří až do vemene. Může se ale stát, že ve výjimečných případech, například jde-li o nemocné zvíře, se virus ptačí chřipky dostane systémově až do mléčné tkáně, kde se replikuje v obrovském množství, uvedla Lakdawalová.