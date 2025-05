Vědci poprvé natočili okamžik vzniku srdce

Zdroj: The EMBO Journal

Expertům z University College v Londýně se podařilo pořídit záběry, které ukazují, jak se srdeční buňky v myším embryu začínají spontánně organizovat do tvaru podobného srdci, a to už v rané fázi vývoje. Tento experiment neježe ukazuje důležitý okamžik, ale hlavně by mohl pomoci zjistit více o tom, jak vznikají vrozené srdeční poruchy. Ty v nějaké míře postihují asi každé sté dítě.

„Je to poprvé, kdy jsme mohli takto zblízka a po tak dlouhou dobu sledovat srdeční buňky během vývoje savců,“ uvedl hlavní autor studie Kenzo Ivanovitch. Celý proces byl náročný na čas, přesnost i přístrojové vybavení.