Fluorid ve vodě rozděluje USA. Kennedy je pro omezení

Zatímco většina Evropy už vodu nefluoridizuje, v USA je to stále běžné. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší se to pokouší změnit. Konec praxe může přinést problémy, zvláště mezi chudšími vrstvami obyvatel.

Americké ministerstvo zdravotnictví se v dubnu rozhodlo, že svolá nezávislý panel zdravotních expertů, aby vypracoval nové doporučení pro používání fluoridu v pitné vodě. Ministerstvo to oznámilo krátce poté, co Kennedy mladší řekl, že chce vyzvat Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), aby přestalo doporučovat přidávání této látky do pitné vody, což je osmdesát let stará praxe, která dle odborníků vedla k výraznému snížení počtu zubních kazů.

Kennedy bez předložení konkrétních důkazů prohlašoval, že přidávání fluoridu do vodovodních systémů je spojeno s řadou zdravotních problémů včetně rakoviny. Odborníci v USA doporučují obsah fluoridu v pitné vodě pod 0,7 miligram na litr. Je ale na rozhodnutí státních a místních samospráv, jestli toto doporučení vyslyší. V roce 2022 podle CDC dostávalo fluorizovanou vodu 63 procent Američanů, novější data zatím nejsou k dispozici.

Přínosy, rizika a obavy

Hodnoty nad 1,5 miligramu na litr zvyšují zdravotní rizika, jako jsou zlomeniny kostí, nemoci štítné žlázy nebo poškození nervového systému, poznamenala agentura Reuters. Přílišný obsah může způsobit také zubní fluorózu, což je poškození skloviny následkem vysokého množství fluoru v organismu.

Několik studií prokázalo, že fluorid je bezpečný a účinný způsob prevence zubního kazu. Přibírá další minerály, jako je vápník a fosfát, které posilují zubní sklovinu a brání kyselinám vytvářeným bakteriemi. Zdraví ústní dutiny může mít vliv i na celkový zdravotní stav člověka.