Fluorové vosky na běžky by se měly úplně zakázat, doporučují čeští vědci

„Zavážíme to do té nejčistší přírody, kterou máme. Kontaminujeme sníh i přírodu. Jde o kontaminaci chráněných krajinných území, to je eticky špatně. Ty látky jsou v podstatě nezničitelné a extrémně toxické,“ upozorňuje Tomáš Cajthaml.

Běžecké lyžování sice stojí jen za jedním či dvěma procenty světového znečištění fluorem, ale postihuje významné přírodní lokality využívané při tomto sportu.

Jaroslav Semerád z Mikrobiologického ústavu Akademie věd prezentoval výsledky měření v běžeckých stopách na různých českých horách. „Ve stopě jsme nalezli výrazně vyšší množství věčných chemikálií. Ve stopách je třeba stonásobná koncentrace ve srovnání s tím, co teče v českých řekách,“ uvedl.