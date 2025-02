Milei následuje Trumpa z WHO. Shodnou se na mnohém

Podpora Izraele a boj proti menšinám

V mezinárodní politice shodně podporují Izrael a kritizují mezinárodní organizace. I když je Milei v čele státu už přes rok, vystoupení z WHO oznámila Argentina až poté, co stejný krok udělal Donald Trump. „My, Argentinci, nedovolíme mezinárodnímu orgánu zasahovat do naší suverenity a už vůbec ne do našeho zdraví,“ oznámil argentinský prezident.

Shodně oba politici chtějí zakázat chirurgickou změnu pohlaví a hormonální terapii u nezletilých. Mileiovo rozhodnutí přišlo krátce poté, co tisíce Argentinců vyšly do ulic na podporu sexuálních menšin v reakci na prezidentovy výroky. „Genderová ideologie ve své nejextrémnější verzi představuje totální zneužívání dětí. Jsou to pedofilové,“ prohlásil.