Pravěká čelenka šamanky naznačuje kontakty mezi původními obyvateli a migranty


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24, Praehistorische Zeitschrift, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Landesmuseum für Vorgeschichte

Evropa byla v pravěku kontinentem lovců. Ti ovládali světadíl desítky tisíc let, než sem přišli zemědělci z území dnešního Turecka. A ti narazili na původní obyvatele. Jak přesně tento střet vypadal, se téměř neví, známý je ale vítěz – byli jím zemědělci. Nový výzkum ukazuje na slavném artefaktu, jak mohl vypadat kontakt mezi oběma skupinami.

Jedním z míst, kde zemědělci rychle vytlačili lovce z úrodných půd do méně úrodných, bylo střední Německo, stalo se to přibližně před osmi tisíci lety. Než se to ale stalo, tak se nějakou dobu obě kultury – původních obyvatel i migrantů – stýkaly. Archeologové to teď prozkoumali v osadě Eilsleben z mladší doby kamenné.

Někdy kolem roku 9600 před naším letopočtem se ve střední Evropě začalo měnit klima. Tehdejší lidé to hned nevnímali, změna trvala stovky let, ale děla se. Oteplilo se a tehdejší lovci zubrů, divočáků a srnců se mohli začít zaměřovat více na rostliny a ryby.

Z té doby pocházejí fascinující nálezy, které vyprávějí příběh lovců a sběračů. Jde třeba o šamanku, která byla pohřbená asi před devíti tisíci lety v bohaté hrobce v dnešním Bad Dürrenbergu. V době smrti jí bylo mezi třiceti a čtyřiceti lety, v hrobě s ní leželo i půlroční dítě. Že se jednalo právě o šamanku, dokazuje bohatě zdobená maska s čelenkou z parohů srnce a přívěsky ze zvířecích zubů – jsou důkazem o zvláštním postavení zesnulé jako šamanky, která fungovala jako duchovní vůdkyně skupiny.

Patřila podle genetiky i pohřebních předmětů určitě k lovcům a sběračům – nicméně v té době už bylo střední Německo ovládané hlavně migrujícími zemědělci z Anatolie. Co to má společného s osadou v Eilslebenu, která patřila ve stejné době právě těmto nově přišedším?

Ozbrojení zemědělci

Tato osada byla obydlená lidmi, kteří patřili ke kultuře s lineární keramikou. Byla opevněná valem, příkopem a plotem. To nebylo tak obvyklé, naznačuje to, že její obyvatelé se museli potýkat s nějakým ohrožením, které souviselo s polohou v pohraničí mezi „civilizovanými“ zemědělci a „divokými“ lovci.

A ještě jednu zajímavost výzkum odhalil: muselo tady docházet k intenzivním kontaktům s loveckými a sběračskými skupinami v okolní oblasti. Kamenné a parohové nástroje z osady vykazují podobnosti s loveckými výrobními technikami a tvary nástrojů. V nápadné jámě tak archeologové našli také opracované paroží srnce, které bylo upravené tak, že muselo tvořit součást masky nebo čelenky.

Archeologové objevili na Moravě masivní kadlub z doby bronzové
Kadlub na výrobu kopí

Nic takového vědci od zemědělců z této doby neznají, jde o úplně unikátní nález. Jenže o to častější jsou podobná paroží mezi lovci, právě výše popsaná čelenka šamanky je tomu velmi podobná. Vědci si tuto nápadnou podobnost vykládají jako důkaz kontaktu mezi nepřátelskými skupinami. K čemu ale takový kontakt mohl sloužit? I na to už mají vědci odpověď.

Kultura nemocných

První zemědělci se začali chovat jinak než všichni, kteří žili na Zemi před nimi. Usadili se, nemigrovali, žili ve větších skupinách a sídlech a jedli jiné potraviny. To jim sice přineslo dostatek zásob, ale současně to z nich udělalo kulturu nemocných. Z pojídání škrobnatých obilnin měli zubní kazy, dlouhodobější osídlení zase vedlo ke snadnějšímu šíření nakažlivých nemocí a zhoršení hygieny spojené s dlouhodobým obýváním jednoho místa jim přineslo parazity.

Existuje zkrátka celá řada scénářů, ve kterých sice bohatá, ale nemocná kultura potřebovala pomoc lidí, kteří měli zkušenost s léčením – znali místní byliny nebo mohli ovládat nějaké zdánlivé „léčitelské schopnosti“. Právě tyto osoby mohly tvořit spojnici mezi ustupující a nastupující civilizací.

Je tedy možné, že u čelenky z Eilslebenu se jednalo o něco, co zbylo po návštěvě původní šamanky, nebo že zde tato osoba nějakou dobu žila, případně že se pokoušeli novousedlíci nějak napodobovat rituály původních obyvatel? Na takové závěry je zatím příliš brzy, ale všechny tyto možnosti budou archeologové dál prověřovat.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

03:12Aktualizovánopřed 15 mminutami
EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

04:26Aktualizovánopřed 31 mminutami
Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

11:00Aktualizovánopřed 32 mminutami
Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

16:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

před 2 hhodinami
USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

před 3 hhodinami
Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

před 8 hhodinami
Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Pravěká čelenka šamanky naznačuje kontakty mezi původními obyvateli a migranty

Evropa byla v pravěku kontinentem lovců. Ti ovládali světadíl desítky tisíc let, než sem přišli zemědělci z území dnešního Turecka. A ti narazili na původní obyvatele. Jak přesně tento střet vypadal, se téměř neví, známý je ale vítěz – byli jím zemědělci. Nový výzkum ukazuje na slavném artefaktu, jak mohl vypadat kontakt mezi oběma skupinami.
před 6 mminutami

Americké úřady otočily, mRNA vakcínu proti chřipce začnou schvalovat

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) změnil svůj postoj a oznámil společnosti Moderna, že nakonec přece jen přezkoumá její žádost o registraci nové vakcíny proti chřipce, oznámila společnost. Úřad přitom ještě minulý týden tvrdil, že žádost zamítl a vůbec se jí nebude zabývat.
před 1 hhodinou

Rizika AI vůči lidstvu jsou jasná, ale rozhoduje tlak investorů, obává se expert

Umělé inteligence (AI) představují podle kalifornského experta Stuarta Russella zásadní bezpečnostní riziko v mnoha oblastech. Vědec před nimi varoval na konferenci v Indii, kde tato technologie může velmi rychle zlikvidovat miliony pracovních míst.
12:25Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Nově popsaný pravěký krokodýl připomínal chrta. Jméno má po učiteli fyziky

Nově popsaný druh pravěkého krokodýlovitého tvora patřil zřejmě k nejrychlejším zástupcům svého druhu. Byl sice jen poměrně drobný, ale byl schopný dohnat jakoukoliv kořist, na kterou svými rozměry stačil.
včera v 15:16

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

Společnost Meta získala patent na jazykový model, jenž by v nepřítomnosti uživatele pokračoval v jeho aktivitě na sociálních sítích, napsal server Business Insider. Nástroj vycvičený na datech konkrétního účtu by vytvořil „digitální klon“, který by dle firmy byl vhodný k zastoupení dotyčného třeba v případě dovolené – nebo smrti. Meta tvrdí, že eticky sporného robota nemá v plánu dál rozvíjet.
včera v 14:42

Klíčový úřad v USA končí s programy připravenosti na pandemie

Americké úřady plánují kompletní transformaci agentury, která se doposud starala o připravenost na možné budoucí pandemie a o ochranu Spojených států před AIDS. Kritici kroku varují, že to zemi oslabí v případě budoucích epidemií infekčních nemocí.
včera v 14:06

Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony

Nový objev dvoučlenného vědeckého týmu naznačuje, že vyspělými technologiemi disponovali lidé v Egyptě už před 5300 lety, tedy v době, kdy této zemi ještě nevládli faraoni. Mladí vědci vzácný artefakt objevili, když znovu zkoumali dávno popsané předměty v muzeu.
včera v 10:32

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

Umělou inteligenci využívají i „ochránci internetu“. Ty nejlepší rozpoznávací nástroje totiž dokáží ve většině případů odhalit i videa vytvořená nebo upravená pomocí AI, která už lidi přelstí. S nárůstem podvodů a deepfake videí jsou tyto technologie stále důležitější. Většina takových nástrojů je ale placená a ty ve verzích zdarma obvykle tak dobře nefungují. Podobné nástroje proto zatím mají jen ti největší hráči v oblasti kyberbezpečnosti. Podle odborníků ale jejich počet poroste. Důležitý stále zůstává i kontext. I tady nicméně dokáží nástroje pomoci. Třeba rozpoznat, kdo na videu mluví, nebo analyzovat informace ve videu a s pomocí AI je pak srovnat s realitou.
včera v 07:30
Načítání...