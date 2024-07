Oteplování Země mění osu a rotaci planety

před 2 h hodinami | Zdroj: ETH Zurich , Proceedings of the National Academy of Sciences , Nature Geoscience

Když se rozpouští led na pólech, mění to i rozložení hmoty na zemském povrchu. Vědci z curyšské univerzity teď poprvé popsali, jak se to reálně projevuje. Dopady jsou zatím malé, ale jejich důsledky mohou časem nabrat na významu.

Švýcarští vědci pomocí umělé inteligence popsali vychylování zemské osy, které je vyvolané klimatickou změnou. V recenzované studii tvrdí, že globální oteplování bude mít na rychlost rotace Země větší dopad než vliv Měsíce, který po miliardy let určoval prodlužování délky dne.

Na první pohled může působit zvláštně, že by oteplování atmosféry mohlo změnit osu celé planety. Ve skutečnosti je to ale velmi logické. Změna klimatu totiž způsobuje tání ledových mas v Grónsku a Antarktidě. Voda z polárních oblastí proudí do světových oceánů, a to zejména do rovníkové oblasti.