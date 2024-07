Vědci změřili, jak se Země oteplovala před 50 miliony let. Podceňují se prý změny v Arktidě

před 19 m minutami | Zdroj: Climate of the Past

Podle vědců to je významný problém, který ovlivňuje nejen organismy, jež tam žijí, ale také to má dopady na zbytek planety. Konkrétně pevninský a mořský led v Arktidě a Antarktidě hraje významnou roli v ovlivňování klimatu prostřednictvím zpětné vazby mezi ledem a okolím. Dochází k tomu díky faktu, že led je bílý, a tak odráží přicházející sluneční záření, což pomáhá udržovat teplotu i existenci ledové masy.

Vyvolává to obavy o budoucnost polárních oblastí – některé modely ukazují, že polární led může v létě zmizet ještě v první polovině tohoto století. Není to ale jediný mechanismus, kterým může dojít ke vzniku světa bez ledu: tím dalším jsou změny v atmosférické vlhkosti a oblačnosti, které mohou ovlivnit množství dopadajícího záření. Ve skutečnosti zatím není úplně jasné, do jaké míry přispívají odrazivost a atmosférické procesy k zesílení záření dopadajícího na polární oblasti – to představuje velkou nejistotu ohledně rozsahu budoucího oteplování a tání ledu v polárních oblastech.

Ponor do minulosti planety

Věda se naštěstí už dokáže podívat hluboko do geologické minulosti planety a analyzovat období, kdy Země byla bez ledu. Takové období nastalo během eocénu, v době před asi 48 až 56 miliony let. Tehdy Země prakticky ztratila led, teploty se pohybovaly asi deset až šestnáct stupňů Celsia nad hodnotami, které panovaly v dobách před průmyslovou revolucí. Takovému extrémně teplému období se říká hypertermál. Tehdy zřejmě změna polárního ledu nehrála zásadní roli, vysvětluje nový výzkum, který vyšel v odborném časopise Climate of the Past.

„V současné době je takzvané polární zesílení klíčovou nejistotou v předpovědích budoucího oteplování klimatu. Oteplování pólů má globální důsledky, protože tání ledovců způsobuje zvyšování hladiny moří, ale také proto, že tání permafrostu může uvolnit velké množství oxidu uhličitého,“ vysvětlují autoři význam svého výzkumu.