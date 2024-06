Přizpůsobit se změnám klimatu může být nemožné. Adaptace mohou dokonce škodit

Stále častější sucha a vlny veder, prudké srážky v bouřkách, intenzivnější krupobití nebo třeba jarní mrazy ničící úrodu ovoce i vinné révy. Projevy změny klimatu, jež pociťujeme i v Česku, souvisejí s nárůstem globální teploty, která za poslední desetiletí dosahuje v průměru o více než 1,2 °C vyšších hodnot ve srovnání s předindustriálním obdobím. Hlavní příčinou je činnost člověka, především (ale nikoliv výlučně) spalování fosilních paliv, jehož následkem výrazně rostou koncentrace skleníkových plynů.

Od Pařížské klimatické konference v roce 2015 letos uplyne už devět let, ale nedá se říct, že by koncentrace skleníkových plynů začaly klesat, jak by bylo podle jejích závěrů žádoucí. Naopak. Dosahují rekordně vysokých úrovní. S ohledem na ekonomickou a technologickou náročnost mitigace, tedy snižování emisí skleníkových plynů, se často upřednostňuje jiná cesta. Tou je adaptace, tedy přizpůsobení se dopadům změny klimatu. Také v Česku těchto adaptačních opatření stále přibývá.

Adaptace nejsou zázrak

Jenže spoléhat se jen na adaptační opatření je značně problematické. Na jedné straně to souvisí s jejich relativně pomalým zaváděním (například v zemědělství), na druhé straně jsou brzdícím faktorem vysoké náklady. Týká se to přitom jak úrovně jednotlivců, tak i států. To samozřejmě přestavuje překážku v potřebné rychlosti zavádění příslušných opatření.

Aktuálně se celosvětově zvětšuje rozdíl mezi tím, co by bylo ke zmírnění dopadů změny klimatu třeba, a toho, co se daří skutečně realizovat. A to i přesto, že se adaptační úsilí napříč světem zvyšuje. Zejména ve více ohrožených zemích světa se realizace potřebných adaptačních opatření dá očekávat v horizontu dekád – plné dokončení opatření tak nelze čekat před rokem 2050. Důvodem je především značná finanční náročnost, která se pro rozvojové země pohybuje kolem 300 miliard dolarů (skoro sedm bilionů korun) ročně.