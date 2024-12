Od beznaděje k rutině. Léčba covidu ušla za pět let dlouhou cestu

První zprávy z Číny zasažené koronavirem tvrdily, že žádný ze známých léků proti němu nefunguje. A tak začali vědci i doktoři hledat jehlu v kupce sena – mezi tisícovkami známých léčivých látek zkoušeli najít nějakou, která by byla účinná i proti viru SARS-CoV-2.

První měsíce pandemie, období, jemuž se nyní říká první vlna, se nesly ve znamení takzvané symptomatické léčby. To znamená, že se lékaři snažili zmírňovat příznaky – snižovat horečky, držet nakažené v klidu a teple, držet je hydratované a v případě, že došlo k napadení plic, tak dodávat organismu kyslík.

Prvním, kdo měl možnost tyto staré léky pro nové účely vyzkoušet, se stali lékaři v Číně a Itálii. Trvalo ale jen několik měsíců, než se virus rozšířil i do dalších zemí. A protože každá z nich má trochu jinou medicínskou tradici, objevilo se najednou několik desítek léků, o nichž se mluvilo jako o potenciálně účinných.

Lékaři a vědci ale nečekali na to, že se podaří lék vynaleznout. Obvykle totiž platí, že právě antivirotika, tedy léky proti virům, je extrémně složité vymyslet a vyrobit. Navíc jejich účinnost bývá nepříliš spolehlivá. Proto se začalo hledat, jestli by se nedal využít některý z přípravků, které již existují.

Čtyři cesty k uzdravení

Testování léků koordinovala Světová zdravotnické organizace (WHO). V březnu 2020, tedy v době, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, WHO definovala čtyři možné skupiny léčiv, jež by mohly být účinnou obranou proti novému koronaviru – antimalarika, antivirotika a kortikosteroidy.

Ke 30. březnu 2020 se takto testovalo už 545 přípravků. Na vakcíně se už v té době sice pracovalo, ale bylo zřejmé, že její vývoj bude trvat nejméně měsíce.

Antimalarika

Zkušenost naznačovala, že některá antimalarika umí velmi dobře léčit i virová onemocnění. A tak WHO doporučila k testování, zejména po doporučení skupiny vlivných francouzských vědců, hydroxychlorochin a chlorochin.

Rozsáhlé testy, které probíhaly po celém světě, ale ukázaly, že výsledky nejsou dostatečné. Francouzská skupina z Marseille přesto dál pokračovala v testech, i když k tomu neměla důvod – podle pozdějších analýz ale postupovala neeticky a dnes čelí následkům, včetně trestních oznámení.