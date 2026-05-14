Nedostatek i nadbytek spánku jsou spojeny s předčasným stárnutím, ukazuje studie


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Spánek zřejmě hraje klíčovou roli v procesu stárnutí, protože jak jeho nedostatek, tak naopak příliš dlouhé vyspávání mohou negativně ovlivňovat mozek, srdce, plíce i imunitní systém. Vyplývá to z výzkumu publikovaného ve vědeckém časopise Nature.

Výzkumný tým vedený Lékařskou fakultou Kolumbijské univerzity Vagelos College of Physicians and Surgeons vytvořil digitální biologické hodiny pro jednotlivé orgány lidského těla. Ty využívají umělou inteligenci a biologická data člověka k určení, zda jeho organismus stárne rychleji, nebo pomaleji, než odpovídá jeho skutečnému věku. Spánek se stal ideální oblastí výzkumu, protože je stále častěji považován za důležitý faktor ovlivňující zdraví.

K vytvoření „hodin stárnutí“ výzkumný tým využil data přibližně půl milionu účastníků projektu UK Biobank a pomocí strojového učení identifikoval biologické „otisky“ stárnutí v jednotlivých orgánech. Následně zkoumal vztah mezi délkou spánku jednotlivých účastníků, kterou sami uvedli v databázi Biobank, a jejich biologickým věkem zaznamenaným prostřednictvím 23 „hodin stárnutí“ pokrývajících 17 různých orgánů.

S kratší délkou spánku (méně než šest hodin) i příliš dlouhým spánkem (více než osm hodin) bylo spojeno rychlejší stárnutí organismu. Nejpomalejší stárnutí bylo zaznamenáno u lidí, kteří uváděli, že spí mezi 6,4 a 7,8 hodiny denně. Výzkumníci však upozorňují, že to neznamená, že samotná délka spánku přímo způsobuje zrychlení nebo zpomalení stárnutí orgánů. Studie spíše ukazuje, že nedostatečný i nadměrný spánek mohou být ukazateli horšího zdravotního stavu celého organismu.

Souvislost mezi spánkem a nemocemi naznačuje existenci propojení mezi mozkem a tělem, které přesahuje pouhý vliv na samotný mozek. Nekvalitní spánek byl významně spojován s epizodami deprese a úzkostnými poruchami, jak ukázaly už předchozí studie. Souvisel také s obezitou, diabetem 2. typu, vysokým krevním tlakem, ischemickou chorobou srdeční a srdečními arytmiemi. Zároveň byly jak nedostatek, tak nadbytek spánku spojovány s chronickou obstrukční plicní nemocí, astmatem a různými poruchami trávení, například gastritidou nebo gastroezofageální refluxní chorobou.

Kromě předpovídání nemocí se specializované „hodiny stárnutí“ ukázaly jako užitečné také při zkoumání vztahu mezi spánkem a konkrétními onemocněními, například depresí ve stáří.

Ačkoli studie nedokázala prokázat, zda délka spánku způsobuje depresi, nebo zda deprese ovlivňuje spánek, výzkumníci provedli specifickou statistickou analýzu. Ta naznačila, že nedostatek spánku může přímo ovlivňovat závažnost onemocnění, zatímco nadměrný spánek zřejmě působí na depresi prostřednictvím mechanismů spojených se stárnutím mozku a tukové tkáně.

Výzkumníci upozorňují, že studie naznačuje možné rozdílné biologické mechanismy u lidí, kteří spí málo, a u těch, kteří spí příliš dlouho, přestože oba případy mohou vést ke stejnému výsledku – depresi ve stáří.

Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 14. května 2026 v 10:09 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Odkaz na studii
Spánek zřejmě hraje klíčovou roli v procesu stárnutí, protože jak jeho nedostatek, tak naopak příliš dlouhé vyspávání mohou negativně ovlivňovat mozek, srdce, plíce i imunitní systém. Vyplývá to z výzkumu publikovaného ve vědeckém časopise Nature.
Řadu zápasů na fotbalovém šampionátu může ohrozit „vlhké vedro“

Na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za necelý měsíc, by mohly panovat meteorologické podmínky, jež překonávají hranice doporučované pro přerušení zápasů. Nová analýza upozorňuje na rizika a analyzuje příčiny.
před 2 hhodinami

Archeologové našli pomocí družic mnoho nekropolí v srdci Sahary

Satelity odhalily velké množství rozsáhlých pohřebišť neboli nekropolí, které patřily zatím nepopsané civilizaci, jež obývala Saharu ještě v době před vznikem faraonského Egypta.
10:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.
před 4 hhodinami

Výhody života ve skupině oslabují při klimatických extrémech, ukázal výzkum u opic

Když se zvýší teploty, rostliny ustupují do vyšších poloh, kde je chladněji. Ptáci odletí tam, kde jim teploty vyhovují víc. Ale jak na změny klimatu reagují inteligentní zvířata, která mají dlouhé životy a jsou specializovaná na nějaký zaběhlý způsob života? Prozkoumala to skupina přírodovědců.
před 6 hhodinami

Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne

Podoba kontinentů není neměnná. Před miliardami let byla Země jediným světadílem, od té doby se mnohokrát tvář světa proměnila. Tyto procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé, proto se jen špatně odhalují. Teď se to podařilo oxfordským vědcům v případě Afriky.
včera v 13:39

Mrkání černých děr popsal brněnský student

V odborném časopise Astronomy and Astrophysics vyšla vědecká studie, kterou napsali brněnští vědci. Analyzovali v ní pozoruhodné „pomrkávání“ aktivních galaktických jader, jež může nabídnout pohled do míst, kam se jinak astronomům dívá zatím jen nesmírně obtížně.
včera v 10:56

Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv končí, oznámil Trump

Ve funkci šéfa vlivného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) končí Marty Makary. O jeho rezignaci informoval americký prezident Donald Trump. Agentura AFP podotýká, že Makaryho konci v čele úřadu předcházelo několik týdnů politického chaosu v nejvyšších patrech instituce.
včera v 00:09
