Diskuze o tom, kam svrhnout první atomovou bombu, trvaly měsíce

Tyto diskuze ale začaly ve skutečnosti už o několik měsíců dříve, hned po dubnové smrti prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Jeho nástupce Truman byl sice do té doby viceprezidentem, ale plán na výrobu atomové zbraně byl natolik tajný, že ani on o něm nic netušil. Dozvěděl se o něm krátce po složení prezidentské přísahy od ministra války Henryho Stimsona. „A právě tam začaly ty první debaty o tom, jestli by tedy bomba měla být použita a za jakých okolností,“ uvedl pro Českou televizi historik Jan Koura.

„Měl kolem sebe úzký tým poradců, kteří pracovali už s předchozím prezidentem a byli do celé věci zasvěceni výrazně víc než on. Přesto právě prezident měl v celém rozhodovacím procesu nakonec zásadní roli. Byl to on, kdo učinil to rozhodnutí a také se nikdy té zodpovědnosti nebránil, respektive nikdy toho ani tehdy ani zpětně nelitoval,“ líčí expert na transatlantické vztahy ve dvacátém století.

Pro i proti

Názory prezidentových poradců byly velmi pestré, říká historik. „Někteří zastávali postoje, že by měl proběhnout nějaký demonstrativní test. Jiní zase říkali, že tím by se ztratila psychologická výhoda, a pokud tedy dojde k tomu rozhodnutí použít jadernou bombu, tak nemá být Japonsko varováno a musí to přijít jako blesk z čistého nebe.“