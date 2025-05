Úsvit atomového věku předpověděl otec science fiction

Byl to Herbert G. Wells, který bývá označován vedle Julese Verna za zakladatele žánru science fiction, v knize Osvobozený svět. Vyšel z nedávných objevů radioaktivity a napadlo ho, že by se tato energie mohla dát vyzářit najednou. Jeho vize z roku 1913 natolik předběhla dobu, že jí nevěnovali velkou pozornost ani fyzici, a to přesto, že právě z výzkumů například Ernesta Rutherforda vycházela. Až ve třicátých letech si ji přečetl geniální maďarský fyzik Leó Szilárd. A zděsil se.

„Když se mohl znovu podívat dolů, bylo to, jako by se díval na kráter malé sopky,“ líčí Wells účinky atomové zbraně o třicet let dříve, než se to doopravdy stalo. „V otevřené zahradě před císařským hradem vytryskla chvějivá hvězda ďábelské nádhery a jako obžaloba k nim chrlila kouř a plameny. Byli příliš vysoko, než aby dokázali jasně rozeznat lidi nebo zaznamenat účinek bomby na budovu, až se náhle fasáda před plamenem zachvěla a rozpadla, jako se cukr rozpouští ve vodě,“ píše britský autor.

Wellsův popis budoucího světa, kde mezi sebou bojují velmoci pomocí atomových zbraní, Szilárdovi ukázal, jakou ničivou moc by jeho vlastní výzkum mohl mít. Četl ji ve stejném roce, kdy byly objeveny neutrony, a došlo mu, že by právě neutrony mohly být tak průrazné, že by mohly jádro uranu rozštěpit. O pár let později to prokázala dvojice německých chemiků – a cesta k atomovému věku lidstva tak byla otevřena.

