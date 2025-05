Contrails mají zřejmě silný vliv na klimatické změny

Stopy za letadly někdy na obloze vydrží celé hodiny. Vede to nejen ke vzniku nesmyslných konspiračních teorií o takzvaných chemtrails, které by měly cíleně měnit počasí, ale zejména k reálným dopadům na klima. Vědci teprve začínají chápat, jak silné tyto dopady jsou a jak ovlivňují lidské životy.

Při pohledu na modré nebe se na něm často objevují bílé pruhy. Jde o takzvané contrails neboli kondenzační pruhy – a jsou to stopy, které vznikají za letadly. Jde o bílé pásy (pokud jsou osvětleny sluncem), které svou podobou připomínají oblaky druhu cirus nebo až cirokumulus. Zpočátku bývají široké jen 5 až 10 metrů a vytvářejí se ve vzdálenosti 50 až 100 metrů za letadlem.

Jak už název napovídá, vznikají kondenzací vodní páry na kondenzačních jádrech, která dodávají letadla do ovzduší, a následným mrznutím vzniklých přechlazených kapek (tedy kapek, které mají teplotu pod 0 stupňů Celsia). Občas kondenzační pruhy nevzniknou vůbec, někdy trvají jen krátce, zatímco jindy můžou přetrvávat i dlouhou dobu poté, co letadlo danou oblastí proletělo. Právě doba trvání těchto pruhů je přitom zásadní z hlediska dopadů na klima – významné jsou tehdy, pokud v atmosféře existují a přetrvávají delší dobu.

Proč čáry na obloze někdy nemizí hodiny

Konkrétní podoba kondenzačních pruhů závisí na podmínkách v okolní atmosféře, ve které se letoun nachází, především na teplotě a vlhkosti vzduchu. Vliv má ale i efektivita fungování leteckého motoru, množství vodní páry zbývající ve spalinách i specifická energie v palivu. Nejčastěji se kondenzační pruhy vyskytují při teplotách vzduchu mezi –40 a –50 °C ve výšce 7 až 12 kilometrů. Vertikální tloušťka vrstvy s vhodnými podmínkami pro vznik kondenzačních pruhů bývá asi dva kilometry.

Většina kondenzačních stop zmizí během několika sekund poté, co se vytvořily, jakmile se drobné krystalky ledu ohřejí a sublimací přejdou ve vodní páru – zde lze předpokládat zanedbatelný vliv na klima. Jiná situace je v oblastech, kde je dostatek vodní páry k tvorbě ledových oblaků (to jsou právě ciry, cirokumuly nebo cirostraty), ale chybějí takzvaná depoziční jádra, na kterých by mohla pára přejít v led.