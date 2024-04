Americký stát Tennessee zakázal chemtrails. Přestože neexistují

Tomáš Karlík

před 28 m minutami

Kondenzační čáry

Zakázat něco, co neexistuje? Přesně o to se snaží zákonodárci v americkém státě Tennessee, když uzákonili, že se tam nesmí provádět pokusy o ovlivňování klimatu pomocí chemických látek.

Zákaz „záměrného vstřikování, uvolňování nebo rozptylování“ chemických látek do ovzduší. Zákonodárci státu Tennessee schválili na začátku dubna návrh zákona, který zakazuje vypouštění chemických látek do ovzduší. Kritici říkají, že je to podobné, jako by vznikl zákaz lovu lochneské příšery – tento zákon je podle nich inspirován konspiračními teoriemi o takzvaných chemtrails. Přímo slovo „chemtrails“ se v návrhu neobjevuje, místo toho se tento fenomén opisuje jako „ovlivňování teploty, počasí nebo intenzity slunečního světla“, což je spojené s takzvaným klimatickým inženýrstvím neboli cíleným ovlivňováním podnebí. Zákon podpořili tamní republikáni, aby vstoupil na začátku července v platnost, musí ho ještě schválit republikánský guvernér státu Bill Lee. Očekává se, že s tím nebude mít problém, podepsal totiž již řadu jiných kontroverzních zákonů.

Proč zákon vznikl Podle amerických komentátorů je tento zákon reakcí na loňskou iniciativu prezidenta Bidena, který poprvé uvažuje nad cílenými změnami klimatu. Před rokem zveřejnily americké úřady zprávu o takzvaném solárním geoinženýrství. To je hypotetický způsob, jak by se mohlo dát teoreticky zpomalit nebo dokonce úplně zastavit globální oteplování, a to díky odrážení slunečního světla zpět do atmosféry. Tato myšlenka je značně kontroverzní. Mezi vědci se o ní už řadu let diskutuje, ale má zatím jen minimum vážných podporovatelů. Je kontroverzní zejména kvůli nejistotě ohledně jeho užitečnosti a možnosti nezamýšlených důsledků. Také Bílý dům uvedl, že neplánuje „vytvoření komplexního výzkumného programu zaměřeného na modifikaci slunečního záření“. Proběhlo zatím jen několik menších experimentů na velmi malém prostoru, které měly otestovat, zda je tento koncept vůbec reálný a zda má smysl mu věnovat pozornost.

Stanice BBC přinesla svědectví Scotta Banburyho, ředitele ochrany přírody státní pobočky ekologické organizace Sierra Club, který uvedl, že před zákonodárným sborem v Tennessee několik svědků mluvilo o mnohokrát vyvrácených konspiračních teoriích a spekulovalo o tajných vládních geoinženýrských programech. Nejen podle Banburyho to ale byly nesmysly. „Kdyby se to, o čem se v návrhu zákona píše, opravdu dělo, okamžitě bychom jako seriózní ekologická organizace volali po zastavení,“ řekl. „Jenže nic takového se neděje.“ V diskuzi o návrhu zákona z Tennessee zákonodárci a svědci uváděli řadu věrohodných i vyvrácených faktů o geoinženýrství a modifikaci počasí a přinejmenším jeden svědek uvedl, že se domnívá, že Bílý dům provádí klimatické experimenty, ale nemůže pro to poskytnout jednoznačný důkaz. Republikánský senátor Steve Southerland, který zákon inicioval, také během schvalování o „chemtrails“ nemluvil, ale v rozhovoru pro místní web Tennessee Lookout je zmínil. „Když se podíváte na tisíc letadel, neuvidíte ani jednu (chemtrail). Ale pak najednou jeden uvidíte,“ řekl Sutherland. „Takže si jen klademe otázku: Vypouštějí do vzduchu něco, co by mohlo být toxické?“ Záměna pojmů a dojmů Neexistuje žádná definice toho, co by vlastně ony slavné chemtrails měly být, a ani nemůže existovat, protože tento pojem neoznačuje nic skutečného. Ani konspirační teoretici, kteří se tomuto tématu rozsáhle věnují, se neshodují na jeho obsahu. Pro jedny je to geoinženýrství, tedy výše popsaná teoretická rozsáhlá opatření ke zmírnění změny klimatu. Pro druhé je to „práškování“, tedy vypouštění jedovatých látek do atmosféry: jednou kvůli šíření nemocí jako ptačí chřipka, jindy se takhle má očkovat nebo psychicky manipulovat lidmi, další varianty této teorie zase mluví o ničení rostlin, zahánění mraků nebo trávení dobytka.