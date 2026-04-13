Čína se potýká s virem, který útočí na zrak. Na lidi se přenáší od mořských tvorů


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24, Nature Microbiology

Čína už několik let zaznamenává zvýšené množství podivných očních infekcí. Teď vědci popsali příčinu této choroby. Způsobuje ji virus, který se na lidi přenáší od mořských tvorů, s nimiž lidé přicházejí do styku.

Tento článek není varováním před novou pandemií podobnou covidu, nic takového vědci nepopisují. Informují ale o neobvyklém přenosu viru na člověka, přičemž případů nákazy v poslední době přibývá.

Situaci popsal mezinárodní vědecký tým v odborném časopise Nature Microbiology, který se pokusil zjistit, kde se tato nemoc vlastně vzala a jak se začala šířit mezi lidi. Tomuto onemocnění se odborně říká POH-VAU neboli perzistentní oční hypertenze s virovou přední uveitidou. Ani jeden z názvů nelékaři moc neřekne. Lidsky řečeno jde o zánět oka spojený s extrémně zvýšeným tlakem v oku, který může vést k závažné ztrátě zraku.

Vědci zpočátku nevěděli, co tuto nemoc způsobuje, takže ani netušili, proč příznaků nemoci v posledních letech tolik přibylo. Pracovali nejdřív s „obvyklými podezřelými“, podobné problémy se zrakem totiž způsobuje třeba také herpes a další běžné viry. Jenže u žádných pacientů se virové částice těchto druhů nenašly. Zato u nich analýzy odhalily částečky viru, jež byly podobné viru CMNV neboli Covert Mortality Nodavirus.

A tak se rozhodli, protože případů nákazy neubývalo, prozkoumat situaci podrobněji – u sedmi desítek Číňanů, jimž byly tyto příznaky diagnostikované v letech 2022–2025. Autoři výzkumu využili vzorky oční tkáně, které byly nakaženým odebrané během operace oka, která je nutná při zhoršování nemoci. A detailní analýza prokázala, že částečky viru opravdu odpovídají téměř stoprocentně viru CMNV.

Vodní virus u suchozemců

CMNV se přitom vyskytoval doposud jenom u vodních živočichů. „Tato studie odhaluje, že virus získaný od vodních živočichů je spojen s nově se objevujícím onemocněním u lidí,“ napsali vědci. Ale stále zůstávalo záhadou, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že virus, který se obvykle vyskytuje ve vodě, nakazil suchozemské tvory.

Až doposud lékařská věda nezaznamenala žádný případ, kdy by se do lidských očí dostaly nějaké agresivní viry od mořských zvířat, tento případ je první. Mohlo k nákaze dojít při plavání, nebo byla cesta přenosu odlišná? Vědci se pacientů ptali na jejich životní styl a zjistili, že téměř tři čtvrtiny z nich buď manipulovaly se syrovými mořskými plody bez rukavic, nebo konzumovaly syrové vodní živočichy. „Častá manipulace s vodními živočichy bez ochranných prostředků a konzumace syrových vodních živočichů byly nejčastěji uváděnými způsoby expozice,“ dodal výzkumný tým.

Aby potvrdili, že virus skutečně způsobuje onemocnění, provedli vědci studie na buněčných kulturách a nakazili tímto virem laboratorní myši. U těchto hlodavců se pak opravdu objevily stejné příznaky onemocnění jako u lidských pacientů.

Jak velká je tato hrozba?

Úvod článku říká, že se nejedná o pandemickou hrozbu, nicméně přesto se tento virus a logicky i jeho dopady mohou šířit i mimo Čínu. Naštěstí se zřejmě týká jen osob, které pracují se syrovými „plody moře“, ale našel se už i za hranicemi této země.

V rámci studie totiž vědci provedli globální průzkum, aby zjistili, jak daleko se tyto viry rozšířily. Ukázalo se, že CMNV se našel u 49 druhů mořských tvorů, včetně krabů a měkkýšů, v Asii, Africe, Evropě, Antarktidě a Americe.

Výsledky podle vědců zdůrazňují, jak důležité je poctivé a pečlivé sledování virů v životním prostředí i analýzy lidí s neobvyklými zdravotními problémy, stejně jako kvalitní epidemiologické výzkumy, jež si všímají nezvyklého šíření nějakých příznaků v populacích.

Žena trpěla třemi nevyléčitelnými nemocemi. Jedna genová terapie ji zbavila všech

Nevyléčitelně nemocná pacientka měla tři nemoci, jejichž kombinace znemožňovala léčbu. Přípravek proti jedné z nich totiž okamžitě zhoršoval průběh obou ostatních. Vědci tak u ní vyzkoušeli experimentální terapii CAR-T, která zabrala během pouhých několika týdnů.
před 3 hhodinami

KGB, petro-rubl a Potěmkinovy reaktory. Historik vysvětluje příčiny katastrofy v Černobylu

Před čtyřiceti lety došlo do té doby v nepříliš známém městě k nehodě. Jedna noc, jeden reaktor a jedno jméno – Černobyl. Tato událost navždy změnila pohled na jadernou energii. V seriálu ČT24 tuto událost připomínáme – ale nejen jako příběh samotné katastrofy, ale pokud možno v co nejširším kontextu.
před 8 hhodinami

Československo pod radioaktivním mrakem. Před čtyřiceti lety hrálo hlavní roli počasí

Před čtyřiceti lety došlo k nejhorší katastrofě při provozu jaderných elektráren v historii. Šlo o Černobyl. O dopadech na Evropu do značné míry rozhodovalo počasí a také schopnost ho dostatečně dobře předpovídat.
včera v 09:00

VideoNASA chce do roku 2036 vybudovat základnu na Měsíci

Šéf NASA Jared Isaacman týden před startem mise Artemis II představil nový plán, podle kterého chtějí Spojené státy do roku 2036 vybudovat na Měsíci trvalou základnu. Počítá s desítkami pilotovaných přistání, budováním potřebné infrastruktury i využitím místních zdrojů, především vody. Právě její hledání bude jedním z klíčových úkolů příštích let a zapojí se do něj i technologie, kterou vyvíjejí vědci z ČVUT. Pátrání po vodě na Měsíci má začít v roce 2029.
11. 4. 2026

Dospělí, kteří nikdy nevstoupili do manželství, mají dle studie vyšší riziko rakoviny

Dlouhodobé vztahy zřejmě fungují jako silný faktor, který pomáhá před rakovinou. Ve hře je celá řada různých faktorů, které se podílejí na této ochraně, popsali vědci v rozsáhlém výzkumu.
11. 4. 2026

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
10. 4. 2026Aktualizováno11. 4. 2026

Vědci popsali šimpanzí „občanskou válku“ v Ugandě

V ugandském národním parku Kibale propukly mezi dvěma frakcemi šimpanzí skupiny Nogo boje, které vědci přirovnávají k občanské válce. Vyplývá to ze studie, která vyšla v odborném časopise Science.
10. 4. 2026
