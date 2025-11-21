Archeologové v Budapešti odhalili sarkofág z antického Říma

Archeologové v Budapešti odhalili pozoruhodně dobře zachovalý sarkofág z dob antického Říma. Sňali poklop, pod nímž byly ostatky mladé ženy pohřbené před zhruba sedmnácti sty lety.
Archeologové z Budapešťského archeologického muzea objevili vápencovou rakev během rozsáhlých vykopávek v Óbudě, čtvrti, která kdysi tvořila součást římské osady Aquincum u břehu Dunaje. Ten tehdy tvořil hranici starověké Římské říše.
Sarkofág, nedotčený rabovači a po staletí zapečetěný, byl nalezen se stále připevněným kamenným víkem, zajištěným kovovými svorkami a roztaveným olovem. Když badatelé opatrně zvedli víko, odkryli kompletní kostru obklopenou desítkami artefaktů.
„Specifičnost nálezu spočívá v tom, že šlo o hermeticky uzavřený sarkofág. Nebyl předtím narušen, takže byl nedotčený,“ uvedla vedoucí vykopávek Gabriella Fényesová.
Co si brali Římané na poslední cestu
Rakev ležela mezi ruinami opuštěných domů v osadě, která byla ve třetím století opuštěna a později znovu využívána jako pohřebiště. Nedaleko badatelé objevili římský akvadukt a osm jednodušších hrobů, ale žádný se neblížil bohatství a nedotčenosti zapečetěné tumby.
V souladu s římskými pohřebními zvyky sarkofág obsahoval řadu předmětů: dvě zcela neporušené skleněné nádoby, bronzové figurky i 140 mincí. Kostní sponka do vlasů, jantarový šperk a stopy látky zdobené zlatem, spolu s velikostí kostry, ukazují na to, že hrob patří mladé ženě.
Archeologové doufají, že další šperky objeví ve zhruba čtyři centimetry silné vrstvě bahna, kterou odstranili z vnitřku sarkofágu. Předměty byly věci, které zesnulé darovali její příbuzní na její věčnou cestu, uvedla Fényesová. „Příbuzní zesnulou pohřbili velmi pečlivě. Museli ji mít opravdu rádi,“ dodala.
Z dějin Panonie
Během římského období tvořila velká část území dnešního Maďarska provincii Panonie, jejíž hranice se táhla podél pravého břehu Dunaje. Nedaleko místa nálezu stál legionářský tábor střežící hranice říše a nově nalezené stavby byly pravděpodobně součástí civilního osídlení, které kolem něj vyrostlo.
Antropologové nyní prozkoumají ostatky mladé ženy, což by mělo odhalit více o jejím věku, zdraví a původu. „Je opravdu vzácné najít takový sarkofág, nedotčený a nikdy předtím nepoužívaný, protože ve čtvrtém století bylo běžné znovu používat starší sarkofágy,“ řekl specialista na římské období Gergely Kostyál.