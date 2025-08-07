Západní softwarové společnosti poslaly totalitnímu režimu v KLDR stovky milionů dolarů. Na práci si totiž nic netušíce najaly severokorejské IT experty, upozornila americká FBI.
Západ nevědomky dotuje KLDR přes IT experty
Severokorejská diktatura čelí po dekády přísným sankcím, přesto diktátorský režim dynastie Kimů dokáže financovat obří armádu i nesmírně nákladný jaderný program. Pchjongjang se totiž naučil západní restrikce obcházet.
Západní zpravodajské služby přinášejí zprávy o padělání peněz, výrobě a distribuci tvrdých drog, pašování zboží, vzácných zvířat i lidí. FBI nyní varuje před novým způsobem, jak se Pchjongjang dostává k penězům.
Finanční výhody
Na 8,5 roku do vězení má jít padesátiletá Američanka Christina Chapmanová, která se už dříve přiznala k podílu na bankovních podvodech a krádeži identity. I když by to do ní řekl málokdo, během pár měsíců pomohla vydělat severokorejskému režimu přímo v USA sedmnáct milionů dolarů.
Na kriminální dráhu vstoupila před čtyřmi lety. Pocházela ze severu Spojených států a byla velmi chudá. Svůj život popisovala ve videích na TikToku. „V Minnesotě mám statut člověka bez domova,“ uvedla Chapmanová. Později si ale mohla pronajmout dům v Arizoně a tvrdila, že pracuje v IT byznysu.
Federální žalobci přitom její kariéru popisovali u soudu úplně jinak. „Zapletla se do velmi nebezpečné, závažné a sofistikované kriminality. Vláda Severní Koreje vysílala jednotlivce, aby se ucházeli o pracovní místa v oblasti informačních technologií. Mělo to vypadat, že jsou přímo v USA nebo pracují v zemích nepodléhajících sankcím,“ sdělil Matthew Galeotti z amerického ministerstva spravedlnosti.
Když Chapmanovou na podzim 2023 zatkla FBI, zajistila v arizonském domě místnost s devadesáti laptopy. Právě přes tyto počítače se Severokorejci, kteří reálně žili třeba v Laosu nebo Rusku, mohli vydávat za Američany. S využitím ukradených identit následně získali práci u stovek amerických firem. Jejich výplaty pak přes prostředníky putovaly až na účty diktátorského režimu.
Falešná identita
Podle expertů jde o schéma, které Pchjongjangu funguje ve velkém. „Pokud na specializované stránky umístíte nabídku práce pro softwarového inženýra, který může pracovat vzdáleně, buďte si jistí, že vás zavalí životopisy ze Severní Koreje,“ konstatoval vedoucí bezpečnostního oddělení softwarové společnosti Brian Jack.
Diktátorský režim školí své IT experty a následně je vysílá do spřátelených zemí, kam na ně nedosáhnou americké úřady. Práci si často hledají za pomocí falešných identit, umělou inteligencí generovaných fotografií a díky ní zvládnou i on-line pohovor. AI jim generuje přípravu, odpovědi na otázky i zakrývá obličej v reálném čase.
Jde o jednoduchý, ale účinný scénář. Podvést se nechalo mnoho společností, které nevědomky posílají peníze Kim Čong-unovi. Západ tak financuje zbrojní program jednoho ze svých největších nepřátel.
I kdyby se ale KLDR snažila sebevíc, nedokáže nic bez osoby přímo v USA nebo EU. Nemusí tam ale vysílat agenty. Za peníze vždy najde někoho ochotného. „Umožní jim například užívání svých bankovních účtů. Případně spravují počítačovou farmu nebo vytváří či prodávají falešné identity,“ podotkl Galeotti.
„Není to žádná novinka, vše při starém, akorát bych řekl, že tam je jakýsi upgrade,“ komentoval příklon totalitní země k počítačové kriminalitě koreanista Petr Bláha. Moderní technologie otevírají nové možnosti i samotným Severokorejcům, podle Bláhy si ale režim přísně střeží, aby nedocházelo ke vzniku disentu.
„Je to třeba to pašovaní po balonech – flash disky, různé jednoduché přehrávače, aby se běžní občané dozvěděli, jak to v zahraničí vypadá. Severní Korea je skutečně nesmírně izolovaná a Čínská lidová republika ani Rusko nemají zájem, aby se něco změnilo, takže cesta vede z Jihu, případně z Japonska, ale je to problematické,“ podotkl expert.