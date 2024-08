V Evropě zůstávají lidé bez nároku na azyl, podotýkají politici. Migraci chtějí řídit vně EU

Otevření migračního centra v Albánii, na kterém se tamní vláda domluvila s Itálií, je prvním pokusem o řízení migrace do Evropy mimo země EU, což si přeje většina většina států, podotkl bývalý europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). A shodují se na tom i další hosté pořadu Události, komentáře, kteří za velký problém považují to, že se lidé, kterým byl odmítnut nárok na azyl, i nadále zdržují v Evropě. Kromě vyřizování azylových žádostí mimo EU vidí politici možné řešení i v účinnější návratové politice.

Také podle místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Jany Mračkové Vildumetzové je zatím otázkou, jak bude nové centrum v Albánii fungovat. „Oni (migranti) tam budou čekat, jestli dostanou, nebo nedostanou azyl, a pokud ho nedostanou, tak by se měli vracet do nejbližší bezpečné země,“ přiblížila.

Itálie ještě neotevřela centra pro migranty snažící se dostat do Evropy přes Středozemní moře, která měla na základě vzájemné dohody v Albánii fungovat od května. Podle italských médií by se dvě střediska pro běžence měla otevřít až koncem měsíce. Přesný harmonogram nebo způsob fungování zatím nejsou známé ani lidskoprávním organizacím na pomoc migrantům.

Hlavním důvodem pro vybudování zařízení je to, že se tak migranti nedostanou rovnou do Evropské unie, ale skončí v detenci v zemi mimo EU, v tomto případě v Albánii, míní. Největším problémem spojeným s migrací totiž podle ní je, že i když příchozí azyl nedostane, v EU pobývá klidně i několik let nelegálně. A proto se zasazuje o to, aby se o přidělení azylu rozhodovalo právě mimo členské státy.

Zřízení centra ale kritizují lidskoprávní organizace, zejména kvůli obavám z nedostatečného zajištění zdravotní a asistenční péče. Někteří mu dokonce přezdívají italské Guantánamo. Ale vzhledem k tomu, že se stále neví, jak bude fungovat, považuje toto označení místopředseda poslaneckého klubu STAN Petr Letocha za příliš přísné. „Do tohoto projektu jsou vkládány velké naděje, mohlo by ukázat, jestli takové řešení může, nebo nemůže fungovat,“ sdělil. Je ale podle něj přehnané ještě nezprovozněné centrum nazývat Guantánamem.

Jakmile se dostanou do Evropy, tak se „ztratí úřadům“

Poslanec Radek Koten (SPD) označil politiku Evropské unie vůči migrantům ze třetích zemí za vstřícnou. „V případě, že migrant vstoupí na území EU, tak všechny zákony zabraňují tomu, aby se efektivním způsobem bojovalo s migrací,“ míní. „V západní Evropě tak zůstávají lidé, kteří tam být nemají a nikdy být neměli,“ dodal. Považuje tedy za skutečné důležité, aby po dobu vyřízení azylové žádosti běženci zůstávali v zemích mimo EU, ať už ve zmiňované Albánii, nebo ve Rwandě, se kterou se neúspěšně pokoušela navázat dohodu zase Velká Británie. Tyto země totiž podle něj nejsou vázány „vítačskými zeměmi“ EU.

Pospíšil podotkl, že zřízení detenčního centra je prvním pokusem řídit migraci v zemích mimo EU, což si přeje většina států. Uznal také, že to, že migranti, kteří po dobu, než je vyřízena jejich azylová žádost, zůstanou v Evropě a „ztratí se úřadům“, je skutečným problémem. „Pouze dvacet procent takových lidí, kteří azyl nedostanu, se podaří vrátit mimo Evropu,“ uvedl. Zajištění lidských práv v centru pro běžence nebude podle něj takový problém, větším bude právě to, kam půjdou lidé, kterým nárok na azyl úřady neuznají.