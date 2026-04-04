V Británii obvinili tři muže ze žhářského útoku na sanitky židovské organizace

Britské úřady obvinily tři muže v souvislosti s březnovým žhářským útokem na čtyři sanitky židovské zdravotnické organizace v Londýně. Obvinění ze žhářství si vyslechli dva britští občané ve věku 19 a 20 let a 17letý mladík s britským a pákistánským občanstvím. Podle policie při činu nebrali ohled na možné ohrožení lidských životů. Dalšího podezřelého podle agentury Reuters policie zadržela v sobotu.
Tři muži byli zadrženi 1. dubna v různých částech východního Londýna. Přestože případ vyšetřuje protiteroristická jednotka, incident nebyl zatím označen za teroristický čin, upřesnila policie. Dva muži ve věku 45 a 47 let, které policie zadržela 25. března, byli propuštěni na kauci.
Jednoho podezřelého policie zadržela přímo v budově soudu v Londýně během stání se třemi obviněnými, uvedla v sobotu odpoledne média a agentura Reuters.
Čtyři záchranné vozy, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, pachatelé zapálili v noci na 23. března ve čtvrti Golders Green na severu britské metropole. Hasiči později sdělili, že v sanitkách, které stály u místní synagogy, vybuchlo několik tlakových lahví a vozy následně začaly hořet. Výbuch rozbil i okna v jednom ze sousedních domů.
Premiér Keir Starmer čin označil za hluboce šokující antisemitský útok. Vrchní britský rabín Ephraim Mirvis prohlásil, že incident je nejnovějším případem v „sérii antisemitských trestných činů po celém světě“.
Vlna útoků na synagogy a další židovské objekty v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února. Pachatelé zaútočili například na synagogy v Rotterdamu, Lutychu nebo americkém Michiganu či na židovskou školu v Amsterdamu.