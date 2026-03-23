V Londýně hořely čtyři sanitky. Policie to vyšetřuje jako antisemitský trestný čin

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, napsal server BBC News. Policie podle něj pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer v návaznosti na žhářský útok zdůraznil, že antisemitismus do společnosti nepatří.
Hasiči se o požáru ve čtvrti Golders Green na severu Londýna dozvěděli v neděli okolo 1:40 místního času (2:40 SEČ). Při hašení požáru, který se jim kolem třetí hodiny ranní místního času podařilo zvládnout, evakuovali okolní domy a uzavřeli některé ulice. Zatím nejsou zprávy o tom, že by někdo utrpěl zranění.
„Policisté zůstávají na místě a žhářský útok je vyšetřován jako antisemitský čin z nenávisti,“ uvedla londýnská policie.
Keir Starmer na síti X označil čin za hluboce šokující antisemitský útok. „Myslím na židovskou komunitu, která se dnes ráno probudila do těchto strašlivých zpráv,“ napsal Starmer. „Antisemitismus do naší společnosti nepatří,“ doplnil premiér a připojil výzvu, aby se každý s jakýmikoli informacemi o incidentu přihlásil na policii.
Hasiči sdělili, že v sanitkách, které stály u místní synagogy, vybuchlo několik tlakových lahví a pak vozy začaly hořet. Výbuch rozbil i okna v jednom ze sousedních domů.
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting podle agentury Reuters útok označil za odporný a prohlásil, že se lidé musí společně postavit antisemitské nenávisti.