V Londýně hořely čtyři sanitky. Policie to vyšetřuje jako antisemitský trestný čin


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, napsal server BBC News. Policie podle něj pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer v návaznosti na žhářský útok zdůraznil, že antisemitismus do společnosti nepatří.

Hasiči se o požáru ve čtvrti Golders Green na severu Londýna dozvěděli v neděli okolo 1:40 místního času (2:40 SEČ). Při hašení požáru, který se jim kolem třetí hodiny ranní místního času podařilo zvládnout, evakuovali okolní domy a uzavřeli některé ulice. Zatím nejsou zprávy o tom, že by někdo utrpěl zranění.

„Policisté zůstávají na místě a žhářský útok je vyšetřován jako antisemitský čin z nenávisti,“ uvedla londýnská policie.

Keir Starmer na síti X označil čin za hluboce šokující antisemitský útok. „Myslím na židovskou komunitu, která se dnes ráno probudila do těchto strašlivých zpráv,“ napsal Starmer. „Antisemitismus do naší společnosti nepatří,“ doplnil premiér a připojil výzvu, aby se každý s jakýmikoli informacemi o incidentu přihlásil na policii.

Hasiči sdělili, že v sanitkách, které stály u místní synagogy, vybuchlo několik tlakových lahví a pak vozy začaly hořet. Výbuch rozbil i okna v jednom ze sousedních domů.

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting podle agentury Reuters útok označil za odporný a prohlásil, že se lidé musí společně postavit antisemitské nenávisti.

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu
Policisté před poškozenou židovskou školou v Amsterdamu

Výběr redakce

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

před 1 hhodinou
Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

před 3 hhodinami
Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

před 4 hhodinami
Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

před 4 hhodinami
Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

před 9 hhodinami
Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

00:38Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda v noci na pondělí znovu útočila na hlavní město Íránu Teherán. Podle AFP armáda oznámila rozsáhlou vlnu útoků proti „infrastruktuře režimu“. Podle agentury Fars byly z Teheránu hlášeny výbuchy. Při útoku na jihoíránské město Bandar-Abbás podle agentury Tasnim zemřel jeden člověk. Rijád byl podle ministerstva obrany Saúdské Arábie terčem útoku dvou balistických raket, píše AFP. Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimátum na zprovoznění Hormuzského průlivu které vyprší v noci.
07:47Aktualizovánopřed 4 mminutami

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražuje cestování letadlem. Aerolinky ruší trasy, zvyšují ceny letenek a zavádějí palivové příplatky. Letecké palivo zdražilo v důsledku konfliktu na Blízkém východě v porovnání s loňským průměrem o 94 procent. Podle aerolinek ceny zvedá i vysoká poptávka po vybraných destinacích. Letenky tak můžou do léta ještě podražit.
před 1 hhodinou

V Londýně hořely čtyři sanitky. Policie to vyšetřuje jako antisemitský trestný čin

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, napsal server BBC News. Policie podle něj pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer v návaznosti na žhářský útok zdůraznil, že antisemitismus do společnosti nepatří.
před 1 hhodinou

Na newyorském letišti se srazilo letadlo s hasičským vozem. Zemřeli dva piloti

Na newyorském letišti LaGuardia se v pondělí ráno SEČ srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot, další dva lidé jsou zranění. Informaci přinesl web NBC News, podle něhož bylo na palubě letadla 72 cestujících a čtyři členové posádky.
08:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Před maďarskými volbami vede opoziční strana Tizsa před vládní stranou Fidesz přibližně o deset procentních bodů, vyplývá z údajů serveru Politico, které pocházejí z února. Konečné rozdělení mandátů v tamním parlamentu určuje hlasování pro stranické kandidátky i souboje v jednomandátových obvodech. Jenže volební systém od roku 2010, kdy se současný premiér Viktor Orbán dostal k moci, prošel sérií reforem. Ty ale dle kritiků zvýhodnily větší strany – jako je Orbánův Fidesz.
před 3 hhodinami

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Oproti převládajícím obavám Čína podle amerických rozvědek neplánuje na příští rok invazi na Tchaj-wan. Píše se to v nové výroční zprávě o globálních hrozbách, která přichází v době, kdy Peking zvyšuje tlak na ostrov častými válečnými manévry. Jedním z důvodů by mohly být pokračující čistky napříč obranným sektorem asijské velmoci.
před 4 hhodinami

Tisk: Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německé sociální demokraty katastrofa

Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se zabývá především výrazným poklesem podpory dosud vládní sociální demokracie (SPD), jež skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Média hovoří například o katastrofě či stranické krizi. Vyplývá to z přehledu regionálního tisku sestaveného serverem německého týdeníku Die Zeit.
před 5 hhodinami

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu třiceti dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
před 8 hhodinami
Načítání...