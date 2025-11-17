V Bangladéši to vře. Expremiérka dostala trest smrti


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Bangladéšský tribunál odsoudil expremiérku Hasínu Vadžídovou k trestu smrti za zločiny proti lidskosti při loňských protestech. Při zásazích zemřelo čtrnáct set lidí. V zemi stoupá napětí před blížícími se volbami, v pondělí místy vypukly protesty. Do ulic metropole Dháky i v jiných oblastech byly nasazeny policejní a polovojenské síly. Vadžídová obvinění odmítá.

Osmasedmdesátiletá Vadžídová byla odsouzena k doživotnímu vězení za zločiny proti lidskosti a k trestu smrti za zabití několika lidí během protestů, upřesnila agentura Reuters. „Rozhodli jsme se uložit jediný možný trest, trest smrti,“ prohlásil soudce tribunálu v hlavním městě Dháce.

Soud v červenci obžaloval bývalou šéfku kabinetu z toho, že loni nařídila bezpečnostním složkám, své straně Lidová liga (Awami League) a jejím členům, aby masově zabíjeli, ubližovali, prováděli cílené násilí na ženách a dětech, spalovali těla a odepírali lékařskou péči zraněným. Jako klíčový důkaz posloužila nahrávka jednoho z expremiérčiných telefonátů.

„Rozsudek proti mé osobě vynesl zmanipulovaný soud, ustavený a vedený nikým nevolenou vládou bez demokratického mandátu,“ reagovala Vadžídová krátce po vynesení rozsudku v prohlášení, z něhož citovaly tiskové agentury. Verdikt je podle ní „zaujatý a politicky motivovaný“. „Nebojím se postavit žalobcům před řádným soudem, kde budou důkazy posouzeny a prověřeny spravedlivě,“ dodala.

Premiérka Bangladéše rezignovala, do jejího sídla vnikly tisíce demonstrantů
Odstupující bangladéšská premiérka šajch Hasína Vadžídová

Bangladéšský Mezinárodní trestní tribunál (ICT) zřídila v roce 2009 sama Vadžídová kvůli vyšetřování zločinů spáchaných během bojů za nezávislost na Pákistánu v roce 1971.

Obavy z nových nepokojů

Rozsudek padl jen několik měsíců před parlamentními volbami, které se v této asijské zemi mají konat na začátku února. Proti verdiktu se lze odvolat k Nejvyššímu soudu. Syn a poradce Vadžídové Sadžíb Vadžíd však v neděli agentuře Reuters sdělil, že se proti němu nemíní odvolávat, pokud se k moci nedostane demokraticky zvolená vláda za účasti Lidové ligy.

Straně byla zakázána účast ve volbách a panují obavy, že pondělní verdikt by mohl před volbami vyvolat nové nepokoje. Lidová strana na protest proti verdiktu vyzvala ke generální stávce a tribunál označila za falešný soud, píše agentura AP.

Bangladéš vyvedla z extrémní chudoby, kritiky zatýká po tisících. Sporné volby ovládla premiérka Vadžídová
Bangladéšská premiérka šajch Hasína Vadžídová

Desítky vybuchlých bomb

Pondělní soud proto provázela přísná bezpečnostní opatření, do ulic Dháky i na jiných místech země byly nasazeny policejní a polovojenské jednotky. Místy vypukly protesty.

V zemi přitom stoupalo napětí už před vynesením rozsudku. V posledních dnech vybuchlo nejméně třicet podomácku vyrobených bomb a zapáleno bylo 26 vozidel. Incidenty se obešly bez obětí na životech.

Protesty ve více než 170milionové asijské zemi začaly loni v červnu požadavkem studentů na zrušení systému kvót přidělujících třicet procent pracovních míst ve státní správě příbuzným veteránů, kteří vybojovali nezávislost země.

Původně pokojné demonstrace v červenci přerostly v násilné střety s bezpečnostními složkami, které si podle zprávy OSN vyžádaly čtrnáct set zabitých a tisíce zraněných. Vadžídová po týdnech stupňujícího se tlaku nakonec 5. srpna 2024 po patnácti letech u moci rezignovala a uprchla do Indie.

V Bangladéši platí zákaz vycházení, proti protestujícím zasahuje armáda
Bangladéšská pohraniční stráž v ulicích Dháky

Kabinet od té doby vede 85letý nositel Nobelovy ceny za mír Muhammad Júnus, jehož vláda Lidovou ligu zakázala a změnila příslušné zákony, aby mohl být subjekt souzen za roli během povstání. Prozatímní premiér také zaslal Dillí oficiální žádost o vydání Vadžídové, zatím bez odezvy. Letos v srpnu, v den výročí útěku expremiérky do Indie, vyhlásil volby na únor 2026.

Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

Gruzie zruší protikorupční úřad, který zřídila v roce 2022 na doporučení Evropské unie, oznámil podle agentury TASS šéf gruzínského parlamentu a představitel vládní strany Gruzínský sen Šalva Papuašvili. Také sdělil, že země zruší hlasování voličů ze zahraničí.
před 32 mminutami

Svoboda je základ toho, aby každý měl šanci na důstojný život, řekl Pellegrini

Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život, řekl slovenský prezident Peter Pellegrini u památníku popravených a umučených politických vězňů za komunismu. Obyvatele vyzval k respektování slušných a neútočných názorů jiných.
před 38 mminutami

Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Ukrajina koupí od Francie sto bojových letounů Rafale, oznámil v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po podpisu „historické“ dohody s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, uvedla stanice TF1 Info. Dodávky by mohly podle expertů trvat několik let.
12:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl v pondělí premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o akt sabotáže. Incident vyšetřuje prokuratura. Již v neděli Tusk k incidentu uvedl, že nikdo nebyl zraněn.
09:20Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Hospodářská krize v Libanonu vyhnala nahoru ceny elektřiny

Libanon, kdysi přezdívaný Švýcarsko Blízkého východu, uvázl v hluboké hospodářské krizi. Politická paralýza, bezpečnostní nestabilita a válka domácího teroristického hnutí Hizballáh s Izraelem z let 2023 a 2024 připravily tamní měnu o 97 procent hodnoty oproti roku 2019. Tyto problémy rovněž uvrhly osm z deseti obyvatel do vážných existenciálních problémů a zvýšily ceny elektřiny.
před 5 hhodinami

Do druhého kola chilských prezidentských voleb postupují Jaraová a Kast

Levicová politička Jeannette Jaraová a krajně pravicový kandidát José Antonio Kast postupují do druhého kola prezidentských voleb v Chile. Podle chilských médií to vyplývá z průběžných výsledků nedělních voleb po sečtení skoro sta procent volebních okrsků. Politička podporovaná současnou vládní koalicí získala 26,8 procenta hlasů, její konkurent 23,9 procenta. Rozhodující duel se uskuteční 14. prosince.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Trump vyzval republikány, aby hlasovali pro zveřejnění spisů o Epsteinovi

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány ve Sněmovně reprezentantů, aby hlasovali pro zveřejnění spisů k případu zesnulého sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Trump tak několik dní před hlasováním změnil svůj dosavadní přístup k věci, i když řada republikánů chtěla hlasovat pro odtajnění spisů i bez souhlasu šéfa Bílého domu.
před 8 hhodinami
